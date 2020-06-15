搭國台辦贊助挺韓造勢便車　中華婦聯會副秘書長涉幫統促黨賄選被起訴

▲台商林懷已因涉幫韓國瑜賄選遭起訴，檢察官查出另外有人趁機幫統促黨拉政黨票。（圖為資料照／記者孫于珊攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署先前起訴大陸長沙台胞投資企業協會，涉嫌在去年底向國台辦申請補助636萬元，舉辦餐會活動幫韓國瑜賄選案後，接著查出中華婦聯會副秘書長沈斌，搭上挺韓餐會的便車，動員陸配參加活動取得回台機票補助，把政黨票投給統促黨，檢察官15日依違反《選罷法》追加起訴沈斌，併案由法院審理。

北檢在5月間查出，長沙台胞投資企業協會會長林懷，中華婦女聯合會理事長何建華、副秘書長沈斌等7人，涉嫌在長沙市「華天大酒店」辦尾牙，宴請500名台商、台商，提供免費酒店住宿，以及6千多元返台機票補助，涉嫌違反《總統副總統選罷法》賄選罪。

檢察官查出，在這場餐會籌辦過程中，中華婦聯會理事長何建華因為獲得統促黨提名不分區立委，指示副秘書長沈斌向婦聯會成員發布餐會訊息，協助在大陸的陸配報名參與，藉此取得免費酒店住宿以及機票補助，並要求陸配返台後，總統票投韓國瑜，政黨票投統促黨，因此追加起訴沈斌另涉違反《公職人員選罷法》。

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