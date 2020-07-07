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Gmail終於開放iPad多任務處理功能！　G Suite和Google帳戶皆可使用

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▲。（圖／9TO5Google）

▲Google對iPad用戶開啟多任務處理功能。（圖／9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果在過去的多個iPadOS版本中，一直致力於改善平板電腦上的多任務處理，「分割顯示」功能可讓用戶同時使用兩個應用程式，iPad上的Gmail現在支援此功能。

Google新增對「分割顯示」功能支援，解決了iOS版Gmail長期存在的問題，這項功能是在2015年的iOS 9中引入的，是直到上個月Google的電子郵件客戶端才開始支援它，今天正式宣布這項Gmail的多任務處理功能已經可以廣泛使用。

新版本6.0.200531於三週前推出，儘管更新說明中並未提及對「分割顯示」的支援，不過iPad用戶現在可以在Gmail和其他iOS應用程式間進行多任務處理，可以同時使用Gmail和Google日曆，或者回覆電子郵件和確認行程安排等等。

當Gmail處於活動狀態時，用戶可以從螢幕底部向上滑動，打開Dock並將其他應用拖到螢幕上。Google建議用戶利用鍵盤快捷鍵來在執行多任務處理，如此一來效率會更高，G Suite客戶和Google免費帳戶均可使用這項功能。

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