Google正式停產Pixel 3系列中階機！　官網庫存已銷售一空

▲Google的中階機Pixel 3系列已正式停產。（圖／記者邱倢芯攝）



記者謝仁傑／綜合報導

Google正式宣布停產中階手機Pixel 3系列，Google先前就曾表示Google Store已無庫存，若仍對該機有興趣的顧客只能透過其他平台或管道購買，且售完為止。Pixel 3系列手機在Google Store中確實顯示缺貨，不過目前亞馬遜和百思買（Best Buy）上仍有庫存。

Pixel 3系列吸引人的賣點除了平價，還搭配相當出色的相機。隨著Pixel 3系列的停產，Google Store中現在只有出售於去年10月發布的旗艦產品Pixel 4，至於下一代新機「Pixel 4a」，外界猜測前置鏡頭會在螢幕左上角採用打孔設計。

據先前的傳聞指出，Pixel 4a 配備5.8吋顯示器，具有2340 x 1080解析度，使用高通S730處理器，手機背部設有指紋感應；在相機方面，後置相機有1220萬像素，前置相機則有800萬像素。

雖然先前網路上出現的零售 Pixel 4a 包裝盒的照片，然而 Pixel 4a 尚未正式發售，發布日期似乎是因為疫情關係一延再延，究竟會在何時登台亮相也讓人引頸期盼。

＃ 對面的女孩看過來～～

＃ 過期票券轉黃金！ 看這裡！快別急著丟掉><

►Google停售Pixel 3系列 官方建議：買新機或到其他平台找庫存

►Google Pixel 搖身變「貼身保安」！ 發生意外第一時間自動通知親友

►Google宣布延後發表Android 11 Beta 可能與Pixel 4a一起亮相