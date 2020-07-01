Google展現進軍AR市場企圖心！　收購加拿大智慧眼鏡品牌North

▲Google收購加拿大智慧眼鏡品牌North，圖為North產品Focals。（圖／取自North官網）



記者謝仁傑／綜合報導

Google在週二證實買下專門研發智慧眼鏡的加拿大新創公司North，這間公司以產品「Focals」聞名。North也在官網表示，正在漸漸中止對Focals產品的支援，想必接下來將全面投入Google可穿戴設備的硬體和環境運算方面。

North雙方並沒有透露這筆交易的財務細節，據加拿大《環球郵報》報導，此筆收購金約1.8億美元（約新台幣54億元），而North的員工將續留在Google的團隊裡。報導指出，North將逐步停產Focals 1.0，並會中止Focals 2.0計畫。

Google裝置及服務副總裁Rick Osterloh說「Google一直想協助人們的日常生活，不論是在電腦或手機上的地圖，或是在廚房中利用Google Nest Hub來分享食譜。」，他還表示Google致力於改善人類的生活，希望未來的技術能打造更有用的設備和服務。

其他科技公司包括蘋果和FaceBook在內，紛紛都投入智慧型眼鏡和擴增實境（AR）設備的研發，據傳蘋果最快將在2023年推出AR頭戴式設備（或眼鏡）。

Google從去年就展現了對於可穿戴設備市場的強烈企圖心，去年底為了智慧手錶收購了Fitbit，現在又為了智慧眼鏡收購了加拿大品牌North，究竟在興起的可穿戴市場中會由誰贏得最大勝利，大家拭目以待。

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