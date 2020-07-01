　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google展現進軍AR市場企圖心！　收購加拿大智慧眼鏡品牌North

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Focals by North,智慧眼鏡,智慧型眼鏡。（圖／取自North官網）

▲Google收購加拿大智慧眼鏡品牌North，圖為North產品Focals。（圖／取自North官網）

記者謝仁傑／綜合報導

Google在週二證實買下專門研發智慧眼鏡的加拿大新創公司North，這間公司以產品「Focals」聞名。North也在官網表示，正在漸漸中止對Focals產品的支援，想必接下來將全面投入Google可穿戴設備的硬體和環境運算方面。

North雙方並沒有透露這筆交易的財務細節，據加拿大《環球郵報》報導，此筆收購金約1.8億美元（約新台幣54億元），而North的員工將續留在Google的團隊裡。報導指出，North將逐步停產Focals 1.0，並會中止Focals 2.0計畫。

Google裝置及服務副總裁Rick Osterloh說「Google一直想協助人們的日常生活，不論是在電腦或手機上的地圖，或是在廚房中利用Google Nest Hub來分享食譜。」，他還表示Google致力於改善人類的生活，希望未來的技術能打造更有用的設備和服務。

其他科技公司包括蘋果和FaceBook在內，紛紛都投入智慧型眼鏡和擴增實境（AR）設備的研發，據傳蘋果最快將在2023年推出AR頭戴式設備（或眼鏡）。

Google從去年就展現了對於可穿戴設備市場的強烈企圖心，去年底為了智慧手錶收購了Fitbit，現在又為了智慧眼鏡收購了加拿大品牌North，究竟在興起的可穿戴市場中會由誰贏得最大勝利，大家拭目以待。

＃ 對面的女孩看過來～～

過期票券轉黃金！　看這裡！快別急著丟掉><

ET快訊
桃園25歲妹KTV連續喝酒5小時吐血亡　媽媽不捨曝「可能死因
人妻「掀神秘地帶」視訊撩哥哥...嬌喊：這次流很多！夫睹現場
「三倍券怎麼用才超值？」他求專家教學　網一句更中肯：爽花最實
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google展現進軍AR市場企圖心！　收購加拿大智慧眼鏡品牌North

搶攻零接觸FinTech商機　諦諾智金推出「CELEX汽車訂閱」新經濟模式

影／三款iPhone 12影片再度曝光！最快9月推出　卻爆出壞消息

三星再通過4款審定！NCC：5G手機選擇性會增加很快

「LINE FRESH 2020首屆校園競賽」徵件開跑　總獎金高達46萬元

Spotify正式推出「即時動態歌詞」！　用戶終於可以跟著唱了

5G新機準備在台開賣！　這幾款新機最便宜的2萬有找

三星備妥5G中階機彈藥　衝刺2020下半年台5G市場

臉書展示超薄VR概念眼鏡　外觀與一般墨鏡相同

中華電5G開台　網路門市障礙已排除

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

Google展現進軍AR市場企圖心！　收購加拿大智慧眼鏡品牌North

搶攻零接觸FinTech商機　諦諾智金推出「CELEX汽車訂閱」新經濟模式

影／三款iPhone 12影片再度曝光！最快9月推出　卻爆出壞消息

三星再通過4款審定！NCC：5G手機選擇性會增加很快

「LINE FRESH 2020首屆校園競賽」徵件開跑　總獎金高達46萬元

Spotify正式推出「即時動態歌詞」！　用戶終於可以跟著唱了

5G新機準備在台開賣！　這幾款新機最便宜的2萬有找

三星備妥5G中階機彈藥　衝刺2020下半年台5G市場

臉書展示超薄VR概念眼鏡　外觀與一般墨鏡相同

中華電5G開台　網路門市障礙已排除

中職／猿象大戰有亮點！轉播單位測試「主審視角」

俄修憲公投最後一天　普丁未戴口罩前往投票

中職／統一獅咬桃猿　林岳平：我就要扮演程咬金

正妹直播主「巨胸撐爆」洋裝往下滑…一抬腿全看光！　皮卡丘神救援網暴動

詆毀中國是在「做白日夢」　趙立堅狠嗆：蓬佩奧之流今天會特別難受

被酸「小孩知道媽媽說謊讀哈佛嗎」　范瑋琪不忍了…正面反擊！

小公司vs.大企業！專家曝「轉職必備條件」找工作不難...潛規則要先懂

搶攻三倍券！愛買綁特定卡點數50倍送　加碼身份證含3個「3」爽拿300元

正式實施首日！港警抓超過180人...7人涉嫌違反「港版國安法」

中職／對樂天打擊率不到3成　兄弟打教許皓銘也納悶

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

3C家電熱門新聞

iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

iPhone 12盒裝傳不含豆腐頭、EarPods

Spotify正式推出「即時動態歌詞」！　用戶終於可以跟著唱了

退回不要的貼圖第二彈　LINE預告7月中推「舊貼圖換10代幣」

iPhone 12可望搭載高規格螢幕！「120Hz ProMotion」只有這兩款有

影／三款iPhone 12影片再度曝光！最快9月推出　卻爆出壞消息

5G新機準備在台開賣！　這幾款新機最便宜的2萬有找

「搶鮮」5G飆網　先注意手機與電信商頻段搭配

豬肉滿福堡加蛋買一送一　LINE酷券聯手麥當勞限時3天要送15萬份

HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組

Xperia 1 II & Galaxy S20 Ultra 5G網路測試

傳iPhone 12將推4G入門版！售價僅1.64萬元起

LINE Pay Money綁定「振興三倍券」　消費滿額最高回饋400點再抽5000點

華碩ROG Phone 3確認7月22日亮相

更多熱門

相關新聞

YouTube TV價格漲不停！　7月起再度調漲30％至每月64.99美元

YouTube TV價格漲不停！　7月起再度調漲30％至每月64.99美元

YouTube TV宣布從7月1日起調漲價格至每月64.99美元，自原本的每月49.99美元調漲了15美元，相當於提高了30％。YouTube TV在去年4月也曾調漲過25％的價格，不過頻頻調漲卻反映，串流服務商就算以低成本取代了有線電視，但在擴展內容和增加頻道上仍有難度。

Google相簿介面大改版　添增「地圖」新功能

Google相簿介面大改版　添增「地圖」新功能

才推4個月　Google宣布終止「AI選照列印服務」

才推4個月　Google宣布終止「AI選照列印服務」

貿協：跨境電商是高度成長市場　中小企業應超前部署

貿協：跨境電商是高度成長市場　中小企業應超前部署

「Made in Taiwan」網搜量大增　Google發布報告宣告台灣正夯

「Made in Taiwan」網搜量大增　Google發布報告宣告台灣正夯

關鍵字：

GoogleNorthFocals

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

東區ZARA前車震　下場曝光

周士淵遭爆「外遇約砲」　前妻：像公狗一樣

謝和弦心死反擊Keanna主因曝光

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面