Android版AirDrop真的要來了！Google證實Beta版測試中

▲「Nearby Sharing」檔案分享功能已透過Play Services beta版推出。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

今年以來一直有消息稱Google將推出Android版AirDrop「Nearby Sharing」共享功能，最新消息指出，Google證實，已透過Play Services beta版測試該功能，未來推出時將支援Android 6+以上的系統設備以及平台。

Android用戶們期待已久的「Nearby Sharing」功能即將準備就緒，據《Android Police》報導，與蘋果的AirDrop功能相同，Nearby Sharing將允許在Android設備間快速、輕鬆且無線地分享文件、照片等。Google日前已證實正在透過Play Services beta測試該功能。

蘋果AirDrop的魔力在於其在所有蘋果產品內皆有，從iPhone到iPad到Mac，用戶可輕鬆地在所有設備間共享檔案、照片等。由於大多數的Android手機都可透過Play Services服務取得Nearby Sharing功能，因此可達到最大程度上的互通。日前也有消息稱，Nearby Sharing功能也將可支援ChromeOS、Windows、macOS或Linux。

據《XDA-Developers》實測，根據用戶分享的內容，Nearby Sharing的顯示方式也會有所不同，但幾乎所有類型的檔案皆可透過「Nearby Sharing」與其他Android設備分享。首次使用時，設備會先要求用戶開啟功能，設定完成後，Nearby Sharing會自動搜尋附近開啟該功能的用戶，當附近有用戶想與你分享檔案時，則會跳出通知，用戶可自行決定是否要對其他人開放。

＃不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣