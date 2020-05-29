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G Suite用戶有福啦！Gmail側邊工具欄將可直接撥打Google語音電話

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▲▼Gmail側邊工具欄將可直接撥打Google語音電話。（圖／取自G Suite Updates Blog）

▲Gmail側邊工具欄將可直接撥打Google語音電話。（圖／取自G Suite Updates Blog）

記者王曉敏／綜合報導

Google 將為 G Suite 用戶添增直接用 Gmail 撥打Google語音電話的功能了。未來用戶可在 Chrome 或 Firefox 瀏覽器上直接從 Gmail 信箱撥打 Google 語音電話，操作相當直覺且方便！

G Suite 稍早於部落格中宣布新功能，除了現有的 Google 日曆、Google Keep 及 Google Tasks 以外，將為 G Suite 用戶添增 Google Voice 的 Web App 新選項。該功能發布後，用戶將能直接從 Gmail 右側的工具欄中開啟 Google 語音功能，並直接撥打電話，整體操作介面與手機完全相同。

此外，Google 語音通話用戶現在也可直接將 Google 語音電話轉接給其他用戶，包括建議聯絡人、通訊錄中的聯絡人，甚至也可手動輸入電話號碼。

▼Google語音電話用戶現在可將通話轉接給其他用戶。（圖／取自G Suite Updates Blog）

▲▼Gmail側邊工具欄將可直接撥打Google語音電話。（圖／取自G Suite Updates Blog）

Google 表示，目前該功能已於 5 月 19 日逐步推出，預計於 6 月 3 日全面部署，不過僅能於電腦上的 Chrome 或 Firefox 瀏覽器使用。

Google 已於本月為 G Suite 用戶提供可直接透過 Gmail 信箱連線 Google Meet 的功能，若用戶有大量處理電子郵件及撥打電話的需求，那這兩項新功能都將使用戶工作上更為方便。

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