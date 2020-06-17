Google Duo增加視訊通話上限至32人！　網頁版同步上線

▲Google Duo 線上多人視訊會議。（圖／取自9TO5Google）



記者謝仁傑／綜合報導

線上會議領域持續維持熱度，隨著遠距離辦公或教學的緣故，人們對於線上多人視訊會議的需求遽增，Google Duo在上個月宣布了一系列新功能之後，現在起，群組視訊可支援最多達32位參與者。

Google Duo在三月時，最初僅限8位參與者同時參與視訊通話，而現在Google Duo跟上其他視訊軟體，進一步擴增參與人數上限，以滿足人們對於視訊會議的需求。Duo在五月新增了全新的家庭模式，讓用戶能在螢幕上做即時塗鴉，並且新增類似Snapchat的頭像及相關特效。

Duo的介面可將每個參與者排放成縱向或橫向，用戶只需要有Google帳戶就可以登入Duo，Google正在利用新的網頁API支援Android和iOS客戶端的加密。

此外，「duo.google.com」現在可以在網頁平台上直接開啟Google Duo網頁版，用戶可以直接透過網頁，藉由電話號碼或電子郵件，邀請其他人加入群組通話。

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