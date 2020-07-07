「國家級攝手培訓」3張照片曝！萬人按讚：作品一定有人買　警神回笑翻

▲國道警方訓練同仁使用一支價值40萬元的「雷射測速槍」。（圖／翻攝國道公路警察局臉書粉專）

記者陳俊宏／綜合報導

國道公路警察局在臉書發文，貼出三張「國家級攝手培訓中」的照片，引發熱烈討論，吸引上萬網友按讚。有人笑說，「這些職業攝影師，技術如何不重要，作品沒參展也沒差，但他們的每一張作品一定有人買，而且還能幫助國庫繁榮」，也讓警方小編神回。

國道公路警察局近日在臉書寫道，「國家級攝手培訓中，攝你慢也攝你快，攝你占用內車道，攝你喜歡貼緊緊。人家是烤乳鴿，我們是烤斑馬，一整個曬到發暈，國家級專業證照，沒有違規沒有傷害。」

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原來這是國道警方訓練同仁使用一支價值40萬元的「雷射測速槍」，取締車速過快或過慢的「烏龜車」，以及違規的用路人。據了解，當雷射光發出後，打到車輛反射回來再接收，短短2、3秒就能掌握車速，最遠偵測範圍可達1公里；此外，為避免爭議，同時還有錄影功能。

▲▼國道警方訓練同仁使用一支價值40萬元的「雷射測速槍」。（圖／翻攝國道公路警察局臉書粉專）

對此，有用路人留言，「這些職業攝影師，技術如何不重要，作品沒參展也沒差，但他們的每一張作品一定有人買～而且還能幫助國庫繁榮。我也榮幸被捕捉過～～～幸好，僅僅一次。」國道警方臉書小編幽默回應，「作品貴森森，買過就好，一張傳家寶。」還有人笑說，「雖然拍照技術不怎樣？但是作品價值非凡。還是張張有買主ㄟ」；小編回「還不能退換貨。」

根據《道路交通管理處罰條例》第33條，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制道路，車速超過規定最高速限或低於規定最低速限，可處3000元以上、6000元以下罰鍰。