高速公路上開戰！女子「忘我搖晃」30秒全被錄…路人嚇傻：以為地震

▲女子感覺來了，直接跨坐上駕駛的腿，開始劇烈搖晃。（圖／翻攝《封面視頻》）



記者柯振中／綜合報導

開車一半慾火焚身，直接停在路邊開戰！大陸浙江一對男女開車上高速公路，不曉得突然發生什麼事情，臨時停在路肩，車身還開始劇烈搖晃，讓經過的用路人嚇傻，還以為發生地震。警方調查過後，才發現兩人在車內「辦事」，目前案件正在進一步調查當中。

綜合陸媒報導，這對男女駕駛百萬豪車，行經由浙江衢州通往福建南平的黃衢南高速公路，卻突然停在隧道內的應急車道上，接著車身開始劇烈搖晃，讓路過的用路人嚇壞，還以為發生了地震。

▼女子感覺來了，直接跨坐上駕駛的腿，開始劇烈搖晃。（圖／翻攝《封面視頻》）



警方事後調查監視器，才發現2人正在車內做害羞的事。依據監視器畫面，2人停車後，坐在副駕駛座的女子站起身，跨坐到駕車的男子身上，接著開始上下晃動，儘管一旁有車輛經過，2人依然忘我地搖晃著，連車輛都跟著節奏起伏。

眾多大陸網友看完，紛紛在下方回應，「應急車道做應急事」、「只是違反了隧道內不能停車的規定」、「這個算違法，還是違規，還是犯規啊」、「渴成這個逼樣了嗎？都不能下了高速再說嗎」、「停車了以為你要休息，沒想到停車是換車飆高速。」

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▼女子跨坐上去，忘我搖晃30秒。（圖／翻攝《封面視頻》）

