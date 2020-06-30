「螃蟹哥遇衝動男」國道互撞...警怒了　黑白兩車最重罰9萬+公共危險送辦

記者楊淑媛／桃園報導

國道二號桃園往八德方向，29日14時56分發生一起白車橫跨兩車道，嚇到黑車，黑車竟用相同方法回報，兩車沿路追逐互撞，雖車毀但幸人未大傷；影片被PO上網後網友以「螃蟹哥遇到衝動哥，兩敗俱傷」、「真是一對寶、哥倆好...兩個都危險駕駛…」等回應，國道警獲報指稱，雙方駕駛行為恐涉及公共危險罪，將依法偵辦。

▲國道黑白兩車追逐互撞俱傷。（圖／翻攝自網路）

▲▼國道黑白兩車追逐互撞俱傷。（圖／翻攝自網路）

國道公路警察局第六公路警察大隊指出，熱心民眾於臉書「爆料公社」PO出「惡意逼車釀車禍」影片，經查事故地點發生在國道二號東向14.4公里處(桃園往八德方向)，占用內側車道及外側路肩，案由龍潭分隊依規定處理，雙方均無飲酒之情形。

經檢視影片，過程中兩車駕駛人共同違反道路交通管理處罰條例第43條第3項，在道路上在道路上競駛、競技者，可處新臺幣三萬元以上九萬元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照；同條第4項規定，吊扣該汽車牌照3個月。本大隊將依法製單處罰，有關雙方駕駛行為恐涉及公共危險罪，警方將依法偵辦。

有鑑於惡意逼車往往造成自身及其他用路人生命、財產之極大危害，本大隊今年1月至6月取締了35件惡意逼車行為，呼籲用路人，若遇到惡意逼車之情形，勿與對方起衝突，可在事後將行車紀錄器影像，上傳到國道公路警察局線上檢舉交通違規專區。

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