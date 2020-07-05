龜山島有殼了！2.8萬人朝聖奇景照　曝光「龜戴帽」秘辛：準備噴大雨了

▲網友拍下龜山島奇景照。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

龜山島日前出現奇景，民眾不禁拿起手機一陣狂拍！有網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，「今天烏龜終於有殼了」，並hashtag龜山島。只見原PO和龜山島有一段距離，但遠遠望過去，龜山島上籠罩著一塊雲，看起來就像是背上了烏龜殼。貼文吸引2.8萬人按讚，難見景象也引發熱論，「龜山戴帽，大雨浩浩」。

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▲遠看像是龜山島背了龜殼。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，不少人紛紛驚嘆大自然的奧妙，「悟空的筋斗雲」、「這畫面好美」、「召喚神龍了嗎」、「變成龜仙島了」、「另一位網友拍到的很像背一隻小烏龜」、「怎麼有龜仙人的fu」、「烏龜蓋棉被～」、「龜山戴帽常見，戴殼很不易呢！」有網友則說自己也有看到，證實這不是P圖，「剛剛才開車看到」、「今天回家路過也有看到。」

▲也有人覺得像龜媽媽背著小烏龜。（圖／翻攝自爆廢公社）

還有內行人則表示，會有這個現象就代表要下雨了，「烏龜蓋帽 ，宜蘭會下雨」、「通常有殼都會下雨」、「這種雲，稱為『笠雲』」、「斗笠雲，要下雨囉」、「要準備噴大雨了」、「烏龜戴帽～大雨浩浩@@，之前搭船解說員這麼說的」、「表示宜蘭要下雨了。」