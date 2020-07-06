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避免感染漢他病毒　加強捕鼠滅鼠落實防鼠三不政策

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▲疾管署今年於安平商港曾捕獲漢他病毒血清陽性溝鼠1隻，市民請做好防鼠工作，避免感染漢他病毒相關傳染病。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲疾管署今年於安平商港曾捕獲漢他病毒血清陽性溝鼠1隻，市民請做好防鼠工作，避免感染漢他病毒相關傳染病。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣2020年度已累計7名漢他病毒出血熱確診個案，漢他病毒出血熱為人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險，潛伏期為數天至兩個月，疾管署今年於安平商港曾捕獲漢他病毒血清陽性溝鼠1隻，市民請做好防鼠工作，避免感染漢他病毒相關傳染病。

▲疾管署今年於安平商港曾捕獲漢他病毒血清陽性溝鼠1隻，市民請做好防鼠工作，避免感染漢他病毒相關傳染病。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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漢他病毒出血熱症狀為發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓、少尿或輕微腎病變，甚至進展成急性腎衰竭或休克，經治療後病況可改善；台南市自2001年起持續監測至今未有漢他病毒症候群（漢他病毒出血熱、漢他病毒肺症候群）確診個案，惟疾管署在安平商港捕獲漢他病毒血清陽性溝鼠1隻，所以台南市民要持續做好防鼠工作，避免感染漢他病毒等鼠媒相關傳染病。

▲疾管署今年於安平商港曾捕獲漢他病毒血清陽性溝鼠1隻，市民請做好防鼠工作，避免感染漢他病毒相關傳染病。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲呼籲民眾，鼠類為多種病媒之動物宿主，包括恙蟎、蜱蟲及蚤類等，可傳播恙蟲病、萊姆病、鉤端螺旋體病、地方性斑疹傷寒、漢他病毒症候群及鼠疫等傳染病，故鼠類防治工作必須持續辦理，以杜絕鼠患。台灣社區常見鼠類有屋頂鼠、家鼷鼠、溝鼠、錢鼠等，請民眾做好防鼠三不政策：（一）封閉鼠道，不讓鼠來：封閉居家周圍可能的鼠洞及空隙，修補破損的紗窗及紗門，排水管可加裝 0.6 公分網目以下之柵網，以防止老鼠入侵。（二）斷絕糧食，不讓鼠吃：斷絕老鼠食物的來源，將食物與飲水收藏於適當的封閉容器內，每日做好廚餘回收或適當包裹，以免引來老鼠覓食。（三）整理環境，不讓鼠住：整理居家環境，減少堆積雜物，儲藏室、櫥櫃、水溝等都應經常清掃，以免老鼠躲藏與築巢。一般環境消毒可使用500ppm漂白水消毒。

▲疾管署今年於安平商港曾捕獲漢他病毒血清陽性溝鼠1隻，市民請做好防鼠工作，避免感染漢他病毒相關傳染病。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局建議民眾，捕老鼠推薦使用捕鼠籠法，使用甘薯切片後塗花生醬、烤過的香腸或豬（適合錢鼠），或者新鮮食物（適合屋頂鼠、溝鼠）作為誘餌，放置於捕鼠籠。注意捕鼠籠應放置於牆壁旁、牆角或有鼠糞、鼠囓咬痕、鼠跡或鼠穴之處。注意捕鼠籠置於地面須平穩，以免搖晃驚嚇鼠隻。捕獲鼠隻後請用水將籠中鼠淹沒直至死亡，將鼠屍裝入垃圾袋並綁緊，以一般廢棄物送交清潔隊處理。如有相關問題可撥打防疫專線288-0180、633-3080洽詢，並請上衛生局資訊網瀏覽相關訊息(https://health.tainan.gov.tw)。

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