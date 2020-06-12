「沒用吸管就喝」害貨車司機發熱腎衰竭　竟是罐裝飲料沾到老鼠便便！

▲男子因為沒有用吸管喝飲料的習慣，沒想到因此染病。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

深圳一名貨車司機近來在便利商店吃午餐時，喝了一瓶冰涼的罐裝飲料，晚上身體突然感覺不適，身體反覆發熱又嘔吐，就醫後發現竟然是流行性出血熱所引發的腎衰竭，而感染的原因竟然與飲料可能被老鼠糞便感染有關。

在深圳擔任貨車司機的陳姓男子，近來因為連續4天出現乏力、肌肉痠痛、身體發熱和嘔吐等情況就醫，他表示，「我感覺到雙腳發熱，後面就發燒了，我沖涼後不燒了但是後來又燒了，一直反覆」，就醫檢查發現嚴重腎衰竭，感染流行性出血熱。

陳男所患的流行性出血熱，又名腎綜合症出血熱，也就是所謂的漢他病毒，是一種經由老鼠傳染給人類的致命傳染病，可能因為所喝的罐裝飲料在運送過程遭到鼠便感染。醫生表示，「如果是ㄧ般感冒，發燒過通常會緩解，這個病人燒退了以後反而更加重，皮下有瘀斑，特別是少尿；當時就考慮他是腎綜合症出血熱，也就是流行性出血熱。」

陳男坦承，自己平時喝飲料沒有用吸管的習慣，都是直接用嘴對著喝，「拿了拉開就直接喝了，沒有用吸管的，這個是我的習慣，檢查出老鼠病毒後我就懷疑到這裡來，以後肯定會用吸管」，幸好經過治療已無大礙，於8日康復出院。

▼司機目前已經康復出院。（圖／翻攝自秒拍／DV現場）

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