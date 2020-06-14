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高雄5人染漢他病毒「4年最高」　衛生局鬆口！曝最關鍵原因

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▲英國老鼠肆虐，尤其是古老建築最嚴重。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄市漢他病毒出血熱病例已經有5例，再創民國105年3例以來的高峰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

高雄市今年以來已經出現5例漢他病毒出血熱病例，再創民國105年3例以來的高峰，高市府衛生局加強市場、夜市等處的消毒投藥滅鼠工作，並增設捕鼠籠，將持續監控至7月19日。

高雄市衛生局疾管處長何惠彬今天表示，今年以來，高雄市漢他病毒出血熱病例已經有5例，再創民國105年3例以來的高峰，衛生局除加強滅鼠計畫，也呼籲民眾配合捕鼠。

高市衛生局12日發布新增一例漢他病毒出血熱確診個案，是住在鳳山區北門里的50多歲麵店女員工，在4月19日於工作地被老鼠咬傷送醫，但4月26日出現發燒、頭痛等症狀再度就醫，後來因症狀未改善，5月24日再就診。

由於這名女員工症狀持續未改善，且於5月26日住院，醫院通報疑似漢他病毒出血熱並採檢檢驗，疾管署6月12日綜合研判確診，是高雄市的第5例漢他病毒出血熱病例，全國漢他病毒出血熱病例累計7例。

何惠彬告訴中央社記者，高雄市漢他病毒出血熱病例高於其它縣市，與老鼠密度有絕對關係；不同的是105年的3例群聚和光華夜市有地緣關係，這次的5例則散布在各地，但都和餐食業有關，所以衛生局結合環保局等再加強滅鼠和防疫工作，以市場、夜市等作為捕鼠籠熱區，預計這波疫情持續監控至7月19日。

漢他病毒出血熱主要透過鼠類等囓齒類動物傳染給人類，一旦吸入或接觸，遭病毒汙染就有感染風險；衛生局籲落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」等三不政策。

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