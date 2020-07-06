關島延後開邊境　外交部籲前往或旅居國人做好防疫準備

▲關島。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，但全球疫情仍持續升溫。美國關島觀光局宣布，原7月1日開放台灣、日本以及韓國等3個國家「旅客免隔離入境旅遊政策」，經評估後決議延後開放邊界，入境旅客須遵守14天強制隔離政策。對此，我國外交部呼籲，前往關島以及旅居當地之國人配合關島政府做好防疫準備，注意自身健康狀況。

外交部表示，關島政府增列高風險國家／地區入境關島規定，凡入境關島旅客（含本地住民）須遵守4項規定包括，一、所有旅客在入境關島後均須至關島政府指定之飯店隔離或居家隔離14日；二、所有自高風險國家/地區入境之旅客須在搭機72小時前取得未感染武漢肺炎之核酸檢驗報告，目前關島政府公告孟加拉、印度、尼泊爾、菲律賓、非洲、中南美洲、中東地區及美國阿拉巴馬等16州屬於高風險國家/地區。

三、在關島機場轉機時間低於10小時且無武漢肺炎症狀之旅客可在機場候機，若轉機時間逾10小時，旅客須至政府指定之隔離所等待，直 至搭乘之班機抵達。四、關島政府將支付關島居民返關後在隔離所期間之食宿費用，非關島居民須自付相關費用。

外交部呼籲，前往美國關島以及旅居當地之國人配合關島政府做好防疫準備，注意自身健康狀況。倘遇緊急狀況，請撥打911或駐帛琉大使館緊急聯絡電話+(680)775-6688；或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話0800-085-095，以便獲得必要協助。