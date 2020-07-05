姐丟的不是扇子！新娘出嫁「扔16吋風扇」媽媽跟後頭接　網笑：脾氣太大

▲新娘出嫁丟風扇。（圖／菜菜大哲授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

在結婚傳統習俗中，新娘子坐上禮車後會從車窗朝外丟一把扇子，象徵把壞脾氣丟掉，別把小任性帶到新的家庭。一名婚禮攝影師「菜菜大哲」日前參與新人婚嫁儀式，捕捉到新娘與媽媽道別的一幕，雖然幾分鐘前還沉浸在感人氛圍，但下秒新娘子拿出的「16吋電風扇」讓在場的人都嘴角失守。

菜菜大哲3日在臉書PO出照片，儀式進行到新娘丟扇環節，對方坐在禮車後座滿臉幸福笑容，媽媽則是跟在後頭等著接起丟出的扇子，結果新娘下一秒竟拿出一個大紙箱從車窗扔出，上頭印著大大的「16吋循環涼風扇」，連新娘自己也忍不住笑出來，可見她的脾氣實在不好惹，扇子早已不夠看。

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▲上一秒還是溫馨氣氛。（圖／菜菜大哲授權提供）



據了解，扇的台語唸法和「性子」很像，代表不好的壞脾氣，傳統婚禮儀式中會安排新娘離開娘家時丟一把扇子，這把扇子就象徵壞脾氣，丟出窗外那一刻就要甩掉壞性子，別把不好的習慣帶到娘家。也有一說是，扇諧音「善」，象徵好運與福氣，所以要把扇子留在娘家祝福長輩往後仍充滿善緣（扇緣）。

無論這位新娘的用意為何，這台16吋電風扇代表著她對自我的期許，以及對娘家的不捨，丟出來那一刻讓所有人又哭又笑，菜菜大哲也笑說，「姐丟的不是扇子，是風扇！」完全展現了新娘的霸氣和調皮個性。網友紛紛留言，「下次請新娘丟冷氣」、「好有創意~很酷」、「這新娘脾氣太大！要風扇才夠丟掉壞脾氣」、「好在我比較溫柔」。