怪手下樓梯「剩3階翻車壓死駕駛」　職安訓練只有1句：大家注意安全！

▲台北憲兵隊舊址去年進行拆除工程時發生怪手翻覆壓死工人意外。（圖為資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市憲兵隊舊址去年發生怪手施工翻覆意外，施工人員駕駛小怪手「下樓」時，疑因操作不當，只差3階抵達樓層卻突然翻覆，工人被壓死，相關單位追查包商是否有盡到提供員工安全訓練的責任，沒想到負責員工訓練的包商負責人妻子竟表示，每次員工出門時，都會請大家注意安全，台北地檢署6日依過失致死罪起訴負責人夫妻。

位於南京東路3段的憲兵隊舊址2019年11月間進行拆除工程，施工人員駕駛小怪手，以長臂頂住下層階梯，讓車身下降的方式，從6樓往5樓前進，就在最後剩下3階時，小怪手突然重心不穩翻覆，駕駛被壓到全身是傷，頭部變形，送醫前不治。

相關單位事後追究這起工安意外責任，發現承攬的建材公司負責人登記為吳姓男子，但負責員工安全訓練的是吳男妻子，吳妻在被問到是否有提供員工充足安全保護，以及相關訓練時，竟回答在員工出門前，都會請大家要注意安全，檢察官安排包商和者家屬協調失敗後，依過失致死等罪起訴建材公司以及負責人夫妻。

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