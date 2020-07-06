台大公衛再籲「入境全篩檢」...列2策略！　點出居檢14天「未來風險」

▲台大公衛入境檢疫3政策。（圖／翻攝台大公衛直播）

記者嚴云岑／台北報導

台大公共衛生學院今（6）日舉辦第22週抗Covid-19說明會，副院長陳秀熙表示，新冠病毒與SARS的最大差異，在於新冠肺炎有較多的症狀前期個案，以現行入境居家檢疫14天政策來看，若恢復到疫情爆發前每月3萬5000人入境，可能會有2位症狀前期個案與18位無症狀個案成為漏網之魚，建議可以採入境檢測一次或兩次模式，將風險個案進到社區風險減到最低。

新冠肺炎全球疫情爆發7月餘，截至7月4日，已有1155萬人確診、53萬人死亡，但恢復率已提升至近6成，因此各國也陸續擬定政策，未開放邊境鋪路。

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台大公衛學院院長詹長權表示，歐盟開放邊境是採不檢測、不要求檢測與不隔離檢疫，並從54個低風險國家或地區中，依照流行病學、疫情控制與經濟社會3大面向，選出15個開放國家，其中只有荷蘭全盤接受，其次為西班牙13國，德國接受11個歐盟國，另針對日本、南韓、泰國等進行有條件開放；捷克最少，只開放8國。

▲陳秀熙表示，依照入境個案居家檢疫症狀前發生率至症狀時間推估，每10萬名境外移入個案中，會有61人變成症狀前期個案。（圖／翻攝台大公衛直播）

詹長權表示，台灣要成為下一個歐盟開放國，需要平等互惠條件。雖然全人口零確診等同於全人口零風險，但在全球大流行期間，這項前提不成立，而被動採檢因只能篩出有症狀者，頂多能做到逼近零確診，唯有主動採檢，才能一次揪出無症狀與症狀前期者，將感染風險降為零。

詹長權提到，防疫措施是風險控管，圍堵政策雖然可拉平醫療曲線，但會使經濟衰退曲線更嚴峻，如果想在防疫與經復甦間取得平衡，就必須做些許調整，建議政府可讓入境旅客在檢測或14天隔離二擇一，選擇檢測者，可在機場港口進行第一次PCR檢疫，5天後再做第二次，陽性住院、陰性解除檢疫，但須進行定時、定點活動，且接受電子追蹤。

陳秀熙表示，台灣從2月至5月，共有35萬人入境，依照入境個案居家檢疫症狀前發生率至症狀時間推估，每10萬名境外移入個案中，會有61人變成症狀前期個案，其中18人會變成無症狀個案。假設邊境完全開放後，每月會有3萬5000人入境，以同樣模式推算，其中會產生139名有症狀個案、72名症狀前期個案與18名無症狀個案。

▲居家檢疫5天後，有74%症狀前個案會發病。（圖／翻攝台大公衛直播）

陳秀熙提到，如果以政府目前策略，採取入境有症狀採檢，雖然總檢驗量低，但須使用到大量檢疫旅館，且在居家檢疫14天後，仍可能遺漏2名症狀前期個案與18名無症狀個案，雖然不至於造成社區風險，但因個案無法列入統計，也為公衛上漏洞。

台大公衛列出2項策略建議，一為入境先檢測一次，居家5天後再測第二次；另一項則為入境檢測完後，再進行5天居家隔離。

陳秀熙表示，檢測兩次的策略雖然耗費較多檢疫量，但若以檢測敏感度80%計算，也僅會遺漏1名症狀前期個案與1位無症狀個案，若檢測敏感度超過9成，則可全數揪出。

檢測一次策略，則是入境先篩檢後，在進行5天居家檢疫，此時會有74%症狀前個案會發病。陳秀熙提到，此方法雖然可同時減少檢疫旅館與檢驗試劑消耗，但就算以95%的檢測敏感度計算，仍可能會遺漏1名症狀前期個案與1名無症狀個案。

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