美國智庫：擁有「尼安德塔人遺傳基因」染新冠肺炎機率增3倍

▲ 尼安德塔人（Neanderthals）。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎的來源至今仍眾說紛紜，日前有研究指出，生存於6萬年前舊石器時代尼安德塔人（Neanderthals）的遺傳基因很有可能和新冠肺炎有關係。據悉，尼安德塔人的遺傳基因在孟加拉地區極為普遍，大約63%的孟加拉人都有一組，且在南亞有超過三粒之一的人也有。

根據《紐約時報》報導，研究指出，尼安德塔人的遺傳基因由6個橫跨3號染色體的機因所組成，而新冠肺炎可能和基因中的3號染色體有極大關係，且當基因中有2組變異基因的話，染病機率為正常人的3倍。

德國馬克斯·普朗克進化人類學研究所所長帕博（Svante Paabo）表示，這些基因也證明了為什麼孟加拉裔的英國人死於新冠肺炎的比例如此高。

▲尼安德塔人的遺傳基因可能和新冠肺炎有關。（圖／達志影像／美聯社）



不過，瑞典卡羅琳學院遺傳學家雨果（Hugo Zeberg）則指出，上述這些基因理論只是初步判斷，尼安德塔人所留下的遺傳基因是否和新冠肺炎有關係仍要繼續研究調查。

據悉，尼安德塔人的遺傳基因在歐洲僅有8%的人擁有，東亞是4%，非州則是幾乎沒有。而尼安德塔人雖然生存於舊石器時代，不過他們普遍被歸類在「智人」中，且2010年時也有研究指出，現代社會中有部分人類是他們的後代。