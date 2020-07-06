侯友宜提學生「高溫假」建議　黃偉哲：低溫是否也要有寒流假？

▲新北市建議教育部考慮讓學生放「高溫假」，台南市長黃偉哲認為這問題牽涉甚廣，需要整合相關意見。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

炎炎夏日高溫難耐，新北市長侯友宜7月4日除函請各校，戶外超過36度就必須調整課程，並建議教育部是否面對極端氣候的高溫，考慮彈性放「高溫假」，台南市長黃偉哲6日認為，目前教育部已計劃在全國各校普設冷氣，「那還需要高溫假嗎？」這些問題值得大家思考。

新北市長侯友宜表示，最近因應高溫，已函請新北各校，若戶外超過36度就必須調整課程，勿讓孩童長期曝曬在陽光下，同時也函請教育部，面對極端氣候的高溫是否考慮彈性放假，希望由中央統一律定，讓地方有所依循。

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針對新北市提出高溫假的議議，台南市長黃偉哲6日上午表示，目前前瞻計劃中教育部未來將在學校普設冷氣，如果學校已經有了冷氣，那還需要放「高溫假」嗎？這問題包括政府、學校、家長團體、學生等等，大家都要整合意見。

黃偉哲表示，學生在高溫中上課確實很辛苦，但如果高溫放了「高溫假」，那如果低溫寒流來襲，天氣變得非常冷，是不是也要比照放「寒流假」？而且如果因高溫學生放「高溫假」，在外面工作的勞工朋友，是不是也要放？其實這問題牽涉面很廣泛，需要討論，他認為把校園環境安全弄好，讓學生可以安心讀書，可能比較實際。

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