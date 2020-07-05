台南「大內料理芒一夏」登場　黃偉哲歡迎全國民眾來台南買芒果

▲「2020台南國際芒果節-大內料理芒一夏」於大內區青果集貨場展開，台南市長黃偉哲等人大力行銷芒果農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2020台南國際芒果節-大內料理芒一夏」5日於大內區青果集貨場展開，台南市長黃偉哲不僅變身主廚親自DIY製作芒果口袋土司，更擔任超級推銷員，大力行銷芒果農特產品。





黃偉哲市長表示，台南芒果開始進入盛產期，現在吃芒果「正當時」，歡迎國人安排一趟消暑的芒果故鄉之旅，來台南購買鮮甜的芒果。配合振興三倍券即將開跑，台南加碼祭出多項超級大獎，遊客用三倍券採買芒果不只贏得健康美味，更可能贏到房子。



台南市為全台芒果最大產區，每年6~7月間為品嚐芒果最佳季節，黃偉哲市長今日現身「大內料理芒一夏」展銷會現場，帶動當地芒果買氣。農業局表示，市府每年舉辦台南芒果節，目的是希望讓更多外地消費者認識台南出產的優質芒果。今年芒果總產量預估為64000公噸，截至目前為止大約已經銷售將近20000公噸，成績很不錯，預計7月開始又會進入另一波銷售旺季。

芒果外銷部分，黃偉哲市長表示，目前銷售比去年同期成長了約14％，預期今年芒果外銷應可達到去年水準，甚至創新高。



農業局指出，大內區山坡地形相當適合種植亞熱帶果樹，因山坡地勢，雨水不易淤積，結出來的果實特別香甜結實；大內芒果栽種面積約315公頃，種植品種眾多，舉凡愛文、蘋果文、金煌、玉文、土芒果、海頓等應有盡有，歡迎大家趁此時機來大內購買。



「大內料理芒一夏」活動由二溪國小戰鼓隊揭開序幕，黃偉哲市長、立委郭國文、台南市議員尤榮智、陳秋宏等人共同宣告活動起跑。為了讓民眾體驗大內農特產品的魅力，現場設有「好農市集」，由大內區多家優良農家於現場展售各式農特產，還有「親子闖關遊戲」，闖關成功者可獲得大內手工冰淇淋一份，好吃又好玩。

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