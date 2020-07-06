高噪音車輛科技執法及環警監聯合稽查　黃偉哲示範檢測為市民居住品質把關

▲台南市環保局辦理高噪音車輛科技執法，及環警監聯合稽查示範活動，市長黃偉哲親臨現場操作檢測儀器，為市民居住安寧把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為遏阻改裝車輛妨礙安寧，6日聯合台南市警察局及監理單位於東區後甲圓環辦理高噪音車輛科技執法，及環警監聯合稽查示範活動，市長黃偉哲親臨現場操作檢測儀器，為市民居住安寧把關。





台南市長黃偉哲表示，稽查不是以取締為主，取締只是手段，重要的是希望市民們不要製造噪音擾人，南市府除了既有環警監聯合稽查外，更導入車牌辨識系統結合噪音監測，24小時不間斷蒐證，藉著不管是移動式或定檢式的監測，只要蒐證到可疑高分貝改裝車輛，就會通知車主到檢至改善完成，透過多元稽查方式，強化機動車輛噪音管制，藉以降低噪音擾寧的問題，打造台南成為宜居健康城市。





環保局長謝世傑指出，針對高噪音車輛科技執法有3大優勢：(一)節省稽查人力由15至20人減為1人；(二)提高有效稽查時數，由4小時提高至24小時並可持續監控；(三)車辨系統不受限場地位置，可依民眾檢舉架設。





台南市每月不定期跨單位聯合稽查，針對於車輛將排氣管改裝、翹管、無隔熱防燙裝置、拆除消音器等行為及電系頭燈燈型、方向燈、尾燈燈色、裝置不同音調高音喇叭、拆除後照鏡及機車未裝傳動蓋等加強取締，希望能改善車輛不當改裝影響行車安全與噪音之擾寧問題。此外，環保署進行全國性機動車輛噪音稽查管制計畫評比，台南市連續2年評比績效良好，成效顯卓。



環保局表示，今年1月迄今，環警監聯合稽查勤務共計攔查511輛，其中噪音檢測共271輛，告發91輛，以及利用車牌辨識系統結合噪音監測協助採證，經檢視後疑似改裝高噪音車共104輛，經通知到檢已改善完成，呼籲車主勿任意改裝影響行車安全及產生噪音擾寧行為，共同維護生活環境安寧。





稽查活動除了市長黃偉哲親自到場，市議員蔡旺詮、曾培雅、沈震東、蔡筱薇亦到場關切科技執法實施情形。

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