小暑熱爆！台東狂飆「38°C極端高溫」　8縣市亮橙、黃燈警戒

▲天氣高溫炎熱，台東已出現38度極端高溫。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

「小暑過，一日熱三分」！今（6）日是24節氣中的小暑，受到天氣炎熱及西南風沉降影響，全台前3高溫都出現在台東，其中，台東太麻里中午已出現38度高溫，氣象局也持續發布高溫黃、橙燈號，提醒8縣市留意36度以上高溫。

根據氣象局觀測資料顯示，截至13時30分，今日高溫前3名都在台東，台東太麻里已有38度高溫，台東金崙37.6度，台東金峰嘉蘭及大武也都出現37.3度高溫。

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▲氣象局持續發布高溫燈號。（圖／中央氣象局）

氣象局持續發布高溫燈號，受到天氣炎熱及西南風沉降影響，台東縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市盆地，南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷，新北市盆地，彰化縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

氣象局指出，今天依然高溫炎熱，但水氣稍增加，中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後雷雨的範圍也稍增加，大台北、東北部及東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，須留意短時強降雨及雷擊之可能，並有局部較大雨勢發生的機率。

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