「我要和多金女結婚」卻搶銀樓金飾　桃園男逃3小時150公里被逮

▲桃園市中壢區中平路上某銀樓3日下午遭搶，涉案宋姓男子3小時後被警方查獲到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區中平路銀樓3日發生銀樓搶案，涉案宋姓男子佯稱要與廈門多金未婚妻結婚挑選金飾，但卻趁店員回身拿金飾時，瞬間搶走櫃台價值17萬餘元金飾逃逸，警方專案小組3小時後在台中市霧峰查獲宋男到案，但金飾已遭變賣，宋男偵訊時坦承缺錢才預謀犯案，警方4日依奪罪嫌將宋男移送桃檢偵辦。

▲桃園市中壢區中平路上某銀樓3日下午遭搶，警方根據銀樓監視畫面確認宋姓男子涉案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，3日下午2時40分，24歲宋姓男子進入中平路銀樓，向店員聲稱要與廈門的未婚妻結婚，準備挑選金飾，多少錢都沒關係以分散店員疑慮，因為前幾天宋男才拿自己的金飾到店裡欲變賣，但因價格沒談攏而作罷，但警方懷疑是藉故查看銀樓地形與逃亡路線。

警方透過銀樓監視器畫面查出，女店員拿了多套金飾讓宋挑選，宋男挑了2條金項鍊、2只金戒指挑選，趁店員回身再拿金飾時，瞬間搶了價值17萬餘元金飾轉身就逃跑，女店員發現宋男搶了金飾逃跑後趕緊報警處理，宋男則搭上轎車迅速逃逸。

▲桃園市中壢區中平路上某銀樓3日下午遭搶，宋姓男子趁機搶了金飾轉身逃跑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方針對宋男逃亡路線擴大調閱監視器，確認宋男犯案後開車南下台中，3小時後在台中霧峰區豐正路某家超商查獲宋男到案，警方偵訊時，宋男辯稱搶得金飾已在桃園市某處當舖典當變賣了，至於犯案動機則聲稱因缺錢才預謀犯案，警方偵訊後依搶奪罪嫌將宋男移送桃園地檢署偵辦。

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