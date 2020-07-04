前女友與新歡「熱線聊天」　火爆男硬上「指侵與性侵」判關3年半

▲桃園市袁姓男子去年3月間想挽回分手女友，趁機進入前女友住處，發現正與新歡熱線中，憤而硬上性侵得逞。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市袁姓男子去年3月初與女友分手，袁男試圖挽回女友感情潛入其住處，發現前女友正與新歡熱線中，袁男醋勁大發將女子推倒在床上，以雙手壓制女子，強脫去衣物後先以指侵，再脫去自己外褲硬上性侵得逞，桃檢依強制性交罪嫌起訴；桃園法院認為，袁男事後坦承犯行，也與女子達成以40萬元和解，法官審結依強制性交罪判處袁男3年6月有期徒刑。

檢警調查，袁男與19歲女子曾為男女朋友關係，去年3月初因故分手，袁男曾嘗試挽回感情，3月20日凌晨1時許，袁男在女子住處一樓等待，女子弟弟出門時看見袁男，同意讓袁男進入房間找姊姊，袁男進入3樓房間，發現女子正與新歡熱線中，頓時醋勁大發。

袁男將女子推倒床上，以雙手壓制女子並強行脫去女子衣物，不顧女子推阻並明確表示不願與其發生性行為，先以其手指指侵女子陰道得逞後，旋再脫去外褲硬上性侵得逞，總計對女子強制性交2 次，女子不甘受辱到醫院驗傷，並向警方報案提告。

桃園法院認為，袁男獲得女子弟弟同意進入女子住處，僅因發現女子與男性朋友電話聊天即心生不滿，不顧女子反對與違反其性自主意願，強制性交2次得逞，造成女子身心創傷甚大，法官審酌袁男雖坦承犯行，與女子曾為男女朋友關係，竟未能尊重女子之身體自主權，事後不斷私訊女子希望見面，造成女子感到害怕及精神緊繃，同年11月雖與女子達成40萬元和解，但在宣判前僅給付6萬元，審結依強制性交罪判處袁男3年6月有期徒刑，本案還可上訴。

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