剛結束保護管束…又連續闖空門盜百萬財物　慣竊落網判處1年2月

▲桃園市林姓男子今年4、5月間三度潛入民宅或工廠竊取上百萬元財物，落網後遭地院判處1年2月有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子今年3月才結束保護管束，竟在4、5月間連續潛入民宅或工廠竊取台幣、美金、人民幣等總值逾百萬元財物，桃園警方根據被害人提供線索將林男拘捕到案，桃檢依加重竊盜罪嫌起訴；桃園地院認為，林男有多次竊盜前科，目前還在假釋期間，卻不思努力工作改過，審結依加重竊盜罪判處1年2月，竊盜所得均沒收，本案還可上訴。

檢警調查，有多次前科林姓男子因連續竊盜案遭判刑確定，去年7月間經縮短刑期假釋出獄，目前仍在假釋期間，今年3月間才結束保護管束，竟於今年4月26日晚間潛入龜山區某工廠內，從窗戶潛入楊姓被害人工廠兼住家內，竊取現金7萬餘元、紀念金飾3枚等財物後逃逸；今年5月2日晚間，潛入黃姓被害人工廠兼住家，破壞門窗潛入屋內搜刮，但未竊得財物後逃逸。

林男在同日晚間7時許，因行竊空手而回，潛入劉姓被害人住家，共竊取現金90萬元、美金1萬餘元、人民幣1萬5千元、歐元500元、黃金項鍊7條、鑽石項鍊1條、鑽石戒指3枚、金元寶5顆、金飾10件、白金項鍊玉佩2 條等價值逾百萬元財物，得手後騎車逃逸，案經龜山警分局循線查獲林男到案，桃檢依加重竊盜罪嫌起訴。

林男在桃園地院偵訊時坦承犯行，並歸還部分犯罪所得，法官審酌林男不思以己力賺取財物，任意以侵入住宅、破壞門窗與攜帶兇器方式竊取被害人財物，顯然欠缺尊重他人財產權觀念，審結依加重竊盜罪判處林男1年2月有期徒刑，沒收其犯罪所得，本案還可上訴。

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