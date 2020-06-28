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日月光保全「一刀刺死」女同事！下手前胸口比劃位置　見噴血冷言：她職場霸凌

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▲日月光楠梓廠區 。（圖／記者洪正達攝）

▲日月光楠梓廠區保全刺殺女同事，法官判刑17年半。（圖／記者洪正達攝）

記者陳韻如／高雄報導

高雄日月光一名周姓保全因不滿陳姓女主管，竟利用值班空檔買刀，並在雙方爭執時拿出刀猛刺對方心臟害命。周男犯案後還自行打電話報警，「我殺了同事」，橋頭地院審理後，依殺人罪判周男17年6個月徒刑，褫奪公權6年。

判決指出，周男任職於中鋼保全公司，並派駐高雄日月光高雄楠梓第二園區，跟陳女是同事，但2人曾因工作事務發生爭執，他因此懷恨在心。2019年9月14日晚間，2人在廠區內中控室值班時，又再度發生爭執，周男遂利用值班空檔外出買刀，隨後放在辦公桌後方櫃子伺機而動。

直到隔天凌晨4時許，周男趁著陳女在中控室旁的休息室休息時，拿出水果刀，並用外套遮掩，再趁著陳女毫無防備之下朝左胸猛刺，隨後打電話自首，「我殺了同事」。

陳女遭刺後，忍著疼痛逃往中控室，但隨即體力不支倒地，經送醫後，仍因大量出血宣告不治。

法院在審理時，周男否認殺人故意，辯稱是遭到對方職場霸凌，「我沒有一定要他死，她有死沒死我都不在乎，但我並不是故意殺人」。法官事後調查，發現周男在犯案前，有先以手比劃自身胸口的異常動作，與陳女左胸遭刺，且傷勢為致命傷的情節前後呼應。

對此，周男辯稱是在看小說等，但不被法官採信，認定他的殺人犯意，且事後並未與陳女家屬達成和解，但審酌他自首，最後依殺人罪判處17年6個月徒刑，褫奪公權6年。全案可上訴。

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