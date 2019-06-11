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兒福聯盟職業體驗活動　變身軍警開飛機拿真槍

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▲▼ 兒福聯盟職業體驗活動。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 兒福聯盟職業體驗活動，前進警局及空軍基地。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導


兒福聯盟11日邀請嘉義縣中林國小30位中高年級的學童參與職業探索活動，結合嘉義水上空軍基地，以及嘉義縣警察局進行實際的體驗，讓孩子認識這些工作所需具備的特質與能力，期待能開啟孩子對未來生涯的夢想。

▲▼ 兒福聯盟職業體驗活動。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）
偏鄉地區就業機會和性質較侷限，而中林國小學童家長工作性質多以務農或是臨時工為主，為求生活溫飽常需兼較多份工作，壓縮到親子互動時間，較少機會帶領孩子去思考未來工作的選擇，而學童日常中也較少有這方面的資訊，因此與校方多次討論後以軍警方面的職業為探索主題。

▲▼ 兒福聯盟職業體驗活動。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）
一早先是來到水上空軍基地，學童們第一次近距離接觸到F16戰鬥機、救護機，對於機艙狹小空間感到驚訝，接續的模擬機艙體驗，更讓學童不想放下手上操控的方向盤；緊接著聽完戰鬥飛官的人生歷程分享後，學生們不禁提問，「要成為飛官身高是不是要很高呢?因為在模擬機艙時都踩不到底耶!」，整個過程充實體驗裡讓學童清楚空軍健兒工作內容，也更加理解空軍的重要性。

下午前進嘉義縣警察局，透過霹靂小組成員的說明，以及實際觸碰防彈衣、感受真槍的重量，參加的學童有感的表示，實際警察生活和線上遊戲比起來差異極大，緊接著酒測體驗、警用重型機車，讓學童見識到警察工作的多元。

兒福聯盟長期與偏鄉學校合作許多方案，除了學期中可經由社團課程的學習，去探索興趣，我們也期待透過今日實際體驗讓學童了解自身特質合不合適軍警工作，也更清楚自己未來的選擇。

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關鍵字：職業體驗,兒福聯盟,水上機場,嘉義縣警局

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