嘉義縣警察局分局長交接　蘇偉荃、葉文啟調任布袋、竹崎分局長

▲嘉義縣警察局分局長交接。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

基於推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，內政部警政署就適任人選之品操學能、工作績效，及依單位衡平、職期與地區調任等職務遷調原則，並考量現職人員眷居處所等因素通盤檢討調整，於6月30日公布重要警職人事異動案，其中嘉義縣警察局計有2位分局長異動。

▲縣長翁章梁、縣警局長廖宗山監交分局長交接。（圖／記者翁伊森翻攝）

一、該局布袋分局分局長陳盈菖調派代雲林縣警察局西螺分局分局長。

二、該局竹崎分局分局長謝政憲調派代屏東縣政府警察局東港分局分局長。

三、臺東縣警察局成功分局分局長蘇偉荃調派代該局布袋分局分局長。

四、臺中市政府警察局第四分局督察組組長葉文啟調派代該局竹崎分局分局長。

▲蘇偉荃、葉文啟調任布袋、竹崎分局長（圖右一）。（圖／記者翁伊森翻攝）

該局於3日下午3時30分舉辦卸、新任分局長聯合交接典禮，由縣長翁章梁主持，並邀請縣內地方首長、各級民意代表及社會賢達與會觀禮，典禮中翁縣長感謝卸任人員在嘉義縣服務期間，對於治安維護工作的付出與努力；表示本縣近年來的治安維護工作、交通秩序整理及警察同仁的服務態度都有優異的表現與進步，尤其在廖局長的領導下，重大刑案都能迅速、圓滿偵破，頗受縣民的肯定，希望大家能持續保持，再創造警察優良形象。

另外，也對所有警察同仁在疫情期間，除了原有的警察勤、業務外，還全力配合各項防疫任務，工作十分繁重辛苦，代表全體縣民謝謝各位的付出與辛勞。同時期勉所有警察同仁，能秉持服務熱忱，恪遵風紀要求、維護勤務紀律、依法行政，重視執勤安全，落實「治安、交通及為民服務」工作，營造「安心、安全、安康」家園。

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