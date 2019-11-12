嘉縣警2專案緝捕藥頭145人　「3個第一名」獲行政院頒獎　

▲▼ 嘉縣警局獲行政院核定緝毒專案有功單位，縣警局長廖宗山接受行政院副院長陳其邁表揚。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局今年度緝毒專案工作獲3個第1名，再次蟬聯緝毒有功機關，行政院11日下午由行政院陳其邁副院長頒發獎牌表揚「108年第2波安居緝毒專案有功機關」，嘉縣警局局長廖宗山代表領獎。

嘉義縣警察局在第2波全國安居緝毒專案續獲佳績，繼第1波專案獲評核第1名，2次專案共緝獲藥頭145人，聲請羈押62人、裁定羈押38人，查扣毒品重量達4公斤、不法所得達新臺幣460萬元，特別的是瓦解謝姓犯嫌等5人販毒集團，查扣汽車、手機、現金總價值達100餘萬元。

▲▼ 嘉縣警局積極透過媒體宣導反毒。（圖／嘉義縣警局提供）

縣警局表示，將持續緝毒加強「使人民有感」反毒工作推動，透過「治安座談會、廣播、社群網路、平面及電子媒體」等多元平臺進行宣導，提升民眾反毒知識，由緝毒與反毒雙管齊下讓民眾體會到「反毒有感」。

局長廖宗山表示，本局員警竭盡心力為嘉義縣民打造祥和安定的生活環境，緝毒成效縣民都有目共睹，將持續執行「安居緝毒專案」加強溯源藥頭及降低新生毒品人口，讓大家安居樂業，並呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同維護社會治安。