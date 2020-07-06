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影／隔離期「偷跑吃拉麵」害204人隔離　24歲確診女喊冤：我有特殊情況！

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記者劉亭／綜合報導

北京石景山一名謝姓女子2日在百貨公司吃飯時，突然得知確診新冠肺炎，當場蹲地爆哭。謝女在隔離期間多次破壞門磁報警器外出，造成204名密切接觸者全部隔離，對此她表示，自己是特殊情況，真的很抱歉。

▲女子商場吃飯接到確診電話，當場崩潰嚎哭。（圖／翻攝自秒拍）

▲女子商場吃飯接到確診電話，當場崩潰嚎哭。（圖／翻攝自秒拍）

根據北京衛視報導，謝小姐當天被緊急安排至隔離病房，再次進行核酸採樣，疾控中心的工作人員迅速再次進行了調查，確定她的行動軌跡，當天晚上11點半由救護車轉運至地壇醫院。

▲北京一名確診女子隔離期間外出。（圖／翻攝自北京衛視）

▲北京一名確診女子隔離期間外出。（圖／翻攝自北京衛視）

謝女表示「我覺得挺對不起大家的，我也不知道我會感染。」她說，自己是特殊情況，因為正在保胎狀態，在居家隔離期間多次破壞門磁報警器外出，但大部分是前往醫院，去過朝陽醫院、石景山醫院等。

北京市疾控中心曾通報，這名24歲的女子6月14日曾到新發地市場短暫停留，之後2次核酸檢測皆為陰性，6月16日淩晨，其因先兆性流產，由120救護車轉運至豐台婦幼保健院。

▲北京一名確診女子隔離期間外出。（圖／翻攝自北京衛視）

7月2日當天，謝女到萬達商場購物，先後進入木北造型理髮店、某女裝店、內衣店、味千拉麵餐廳就餐，12時接到中日友好醫院電話通知核酸檢測陽性。目前已追查到204名密接者，並全部對其進行了集中隔離醫學觀察。

謝女2日在北京石景山萬達廣場一間連鎖拉麵店吃午餐，突然收到自己被確診的電話，她隨後情緒崩潰，蹲在餐廳外邊打電話邊大哭，歇斯底里的說「我好難受！我不知道！」有目擊者表示，謝女的哭聲非常大，當時自己在10公尺的遠處，都能清楚聽到她的對話，其中她向電話中的醫護人員說，「之前2次的核酸檢測都是陰性，不知道怎麼就變成陽性了！」

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