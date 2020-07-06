　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

屈臣氏網店今日開賣中衛口罩「炫霓紫」　搶不到本周五還有機會

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 屈臣氏炫霓紫開賣。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏第四波中衛口罩於今日開賣，炫霓紫備受注目。（圖／翻攝自中衛FB、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

屈臣氏公布第四波口罩於今（7/6）於門市及網路開賣，實體門市販售台灣製造的匠心醫用級口罩，大家最關心中衛醫療口罩則同步於網路商城獨家開賣，這波共有三款包括炫霓紫、櫻花粉及天空藍可選擇。

▲▼屈臣氏7／6網路開賣中衛口罩2,700盒　 。（圖／品牌提供）

▲▼屈臣氏7／6網路開賣中衛口罩2,700盒　 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏實體店面販售匠心醫用級口罩。

進入後疫情時代，大家戴口罩除了戴安全，更追求戴美觀。屈臣氏第四波口罩於今日在門市及網路同步開賣口罩，實體店面提供台灣製匠心醫用級口罩，包含成人平面、成人3D版與婦幼平面，三款共計5,520盒，由於各門市進貨數量不同，建議民眾出門購買前可先致電欲前往門市確認到貨狀況。

▲▼屈臣氏7／6網路開賣中衛口罩2,700盒　 。（圖／品牌提供）

▲想搶到中衛口罩，除了手腳要快，還得比網速。

每每上架都秒殺的中衛醫療口罩，今日再度獨家於網路商店開賣2,700盒，備有熱門色炫霓紫、櫻花粉及天空藍三款顏色。若是今天搶不到也不要緊，7/10（五）網路商店將再補進1,800盒，除了既有的櫻花粉和天空藍，更加入酷黑色。品牌表示會持續週週進貨，盡力滿足民眾的口罩需求。

►►其他藥妝通路口罩販售資訊如下：

▲▼藥妝「振興三倍券優惠」開打。（圖／品牌提供）

〔康是美〕

▲▼ 藥妝口罩更新 。（圖／品牌提供）

▲康是美強調口罩週週補貨。

每週五固定補貨200萬片MIT台灣製造的恒大醫用口罩，單盒50片裝，售價299元，每人限購一盒。

▲▼ 藥妝口罩更新 。（圖／品牌提供）

〔寶雅〕

▲▼ 藥妝口罩更新 。（圖／品牌提供）

▲除了販售萊潔丹寧玫瑰色，其他廠牌口罩也不定期陸續補貨中。

寶雅推出萊潔丹寧玫瑰色應戰，目前全省皆以到貨，每人限購一盒，全台限量5000盒售完為止。除了特殊色之外，仍會不定期補上各大品牌醫療口罩，滿足消費者需求。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

ET快訊
快訊／媽媽騎車到兒子餐廳幫忙　遭右轉槽車撞倒輾頭慘死
孫生媽出獄隔5天又出事！　「警方上門關切」他崩潰
幫女大生墮胎！台北醫遭「挑斷手腳筋」…目擊者嚇壞：是大哥的女
郁方貢獻500萬學費仍被打槍！國小兒在校開代購　新北名校認無
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

首波三倍券預購倒數2天！「4大超商」優惠懶人包　購物金免費拿、咖啡買1送1

屈臣氏網店今日開賣中衛口罩「炫霓紫」　搶不到本周五還有機會

Pandora把台灣美景刻進串飾！「阿里山小火車」、「平溪天燈」隨身戴著走

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

林志穎參加老婆聚會「直接被無視」ＸＤ　調皮操控媽媽的音樂…做瑜珈遭慘電！

首波三倍券預購倒數2天！「4大超商」優惠懶人包　購物金免費拿、咖啡買1送1

屈臣氏網店今日開賣中衛口罩「炫霓紫」　搶不到本周五還有機會

Pandora把台灣美景刻進串飾！「阿里山小火車」、「平溪天燈」隨身戴著走

強壓頭浸水、殘酷電刑！韓警拷問22天實況電影全拍出來

潛艦國造設備安裝完成　「IDS原型艦」11月初正式開工建造

趙孟姿「終於等到這一天」：小小孟夠熟了！　拿掉托腹帶脫口4字…許孟哲問號臉

關廟4死大火「輕生男友冰櫃與死者相鄰」　地方人士驚呼：等你來

別再當「減肥笨蛋」！10大瘦身真相：有些代餐熱量並不低

德國官員：中國是「體制對手」！　警告歐洲慎防混合式威脅

首波三倍券預購倒數2天！「4大超商」優惠懶人包　購物金免費拿、咖啡買1送1

新台幣開盤升值0.4分　以29.605元開出

快訊／彰化花壇死亡車禍！女騎士被槽車撞倒　下秒連人帶車遭輾…頭部重創亡

吃播主「6個月狂嗑肉」暴增40公斤！直播前突暈眩發麻　送醫搶救7天身亡

正妹頂假奶擺浮誇表情動作　失控版熱舞網傻眼：忘記吃藥？

消費熱門新聞

屈臣氏7／6網路開賣中衛口罩2,700盒　

全聯北部首間咖啡廳！4款珍奶甜點超療癒

双響泡泰日新口味　逆襲口碑黑歷史

貼心水果攤阿姨　標語救網紅

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

屈臣氏網店今開賣中衛口罩「炫霓紫」

首波三倍券預購倒數2天！「4大超商」優惠懶人包

屈臣氏中衛口罩今早開賣即售罄

屈臣氏網店今開賣中衛5色口罩

才穿3天裂開　網怒：比五月花還薄

博客來7/3上午開賣中衛「月河藍」新色

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

5色中衛口罩又來了　電商今明加碼再開賣

30秒輕鬆完成！超商預購三倍券教學影片來了

更多熱門

相關新聞

指考地理考「口罩地圖」補教師：創新題型成趨勢

指考地理考「口罩地圖」補教師：創新題型成趨勢

大學指考最後一天第二節考地理科，補教師李威立表示，今年考題高一內容佔23題，因此熟讀高一即可拿高分，另外，口罩地圖的時事題也納入試卷中，考學生GIS功能判斷，李威立認為該題為創新題型，其中一小題要求考生從題文中拮取最能呈現「運銷連鎖」概念的一句話，並要寫出原因，可看出未來考題將有越多思考類題型出現。

台灣生產口罩國家隊登上指考地理

台灣生產口罩國家隊登上指考地理

韓業者購65萬張廢棄口罩再包裝...賣給中國

韓業者購65萬張廢棄口罩再包裝...賣給中國

沒戴口罩進不去「險錯過手術」！陌生女一舉動暖炸

沒戴口罩進不去「險錯過手術」！陌生女一舉動暖炸

屈臣氏7／6網路開賣中衛口罩2,700盒　

屈臣氏7／6網路開賣中衛口罩2,700盒　

關鍵字：

中衛口罩炫霓紫屈臣氏口罩特殊色

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面