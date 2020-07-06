屈臣氏網店今日開賣中衛口罩「炫霓紫」　搶不到本周五還有機會

▲屈臣氏第四波中衛口罩於今日開賣，炫霓紫備受注目。（圖／翻攝自中衛FB、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

屈臣氏公布第四波口罩於今（7/6）於門市及網路開賣，實體門市販售台灣製造的匠心醫用級口罩，大家最關心中衛醫療口罩則同步於網路商城獨家開賣，這波共有三款包括炫霓紫、櫻花粉及天空藍可選擇。

▲屈臣氏實體店面販售匠心醫用級口罩。

進入後疫情時代，大家戴口罩除了戴安全，更追求戴美觀。屈臣氏第四波口罩於今日在門市及網路同步開賣口罩，實體店面提供台灣製匠心醫用級口罩，包含成人平面、成人3D版與婦幼平面，三款共計5,520盒，由於各門市進貨數量不同，建議民眾出門購買前可先致電欲前往門市確認到貨狀況。

▲想搶到中衛口罩，除了手腳要快，還得比網速。

每每上架都秒殺的中衛醫療口罩，今日再度獨家於網路商店開賣2,700盒，備有熱門色炫霓紫、櫻花粉及天空藍三款顏色。若是今天搶不到也不要緊，7/10（五）網路商店將再補進1,800盒，除了既有的櫻花粉和天空藍，更加入酷黑色。品牌表示會持續週週進貨，盡力滿足民眾的口罩需求。

►►其他藥妝通路口罩販售資訊如下：

〔康是美〕

▲康是美強調口罩週週補貨。

每週五固定補貨200萬片MIT台灣製造的恒大醫用口罩，單盒50片裝，售價299元，每人限購一盒。

〔寶雅〕

▲除了販售萊潔丹寧玫瑰色，其他廠牌口罩也不定期陸續補貨中。

寶雅推出萊潔丹寧玫瑰色應戰，目前全省皆以到貨，每人限購一盒，全台限量5000盒售完為止。除了特殊色之外，仍會不定期補上各大品牌醫療口罩，滿足消費者需求。

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