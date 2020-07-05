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指考地理考「口罩地圖」GIS判讀　補教師：創新題型成趨勢

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▲▼ 補教師解答指考 。（圖／記者崔至雲攝）

▲地理補教師。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考最後一天第二節考地理科，補教師李威立表示，今年考題高一內容佔23題，因此熟讀高一即可拿高分，另外，口罩地圖的時事題也納入試卷中，考學生GIS功能判斷，李威立認為該題為創新題型，其中一小題要求考生從題文中拮取最能呈現「運銷連鎖」概念的一句話，並要寫出原因，可看出未來考題將有越多思考類題型出現。

李威立分析，今年共有50題，其中，高一通論考23題、高二區域14題、高三應用13題，進一步分析，自然和技術各占9題、人文5題，技術考題變多、出9題，另台灣考5題、中國3題、世界6題，台灣占的比重較多，中國4課出3題占比也不少，高三上冊7題、下冊6題，各占一半，但下冊考的比較重，包括都市、全球化等主題均是未來重點。

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李威立提到單選第1題，她認為，這是少見的「一行題目」，題幹僅說明「台灣東北部的冬季降雨主要屬於哪種降雨類型？」考生若不多想，會選正確答案C地形雨，但多思考的學生可能會回答答案D颱風雨。另外，單選第5題考生看到題目可能也會有些猶豫，需看懂表格才會答題，因為一般課本只會畫出空間分布，但今年考題用XY軸呈現，考生可能看不太懂。

李威立繼續分析，單選第13題是要考學生購買土地狀況，考生必須計算一下才能選出正確答案，但考生很少有購屋經驗，這題會覺陌生。此外，第19題有4張照片，第1張和第4張是921大地震，但今年考生還沒有出生，第2張是地層下陷，第3張是土石流，看的懂照片就會答題。

李威立也提到，今年因疫情的關係，考前就已多次提醒考生，疾病的相關知識一定會考，這次除了非選題的口罩地圖外，單選第5題也提到疾病傳播途徑的擴散類型，考學生判讀圖表的能力。最後預估今年頂標76分、前標68分、均標58分、後標44分、底標38分。

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