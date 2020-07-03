沒戴口罩進不去「險錯過手術時間」！　陌生女孩一舉動暖炸：我這裡有沒關係

▲暖心女孩送口罩。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

現在搭乘大眾運輸工具或進出密閉場所還是得戴口罩，要是忘記戴可能就會被擋在門口。一名女網友表示，昨天和醫院約好要動手術，老公也特地請假載她到醫院，結果兩人半路才想到沒拿口罩，超商和販賣機也都賣完，正當她無奈地取消掛號時，突然出現一名熱心地陌生女子，主動捐出自己的一片口罩，「我們很感動的：謝謝，真的謝謝妳。」

原PO在臉書社團《爆廢公社》表示，半路突然想起沒拿口罩，原本想說到市區的便利商店或是醫院旁販賣機買，結果抵達目的地才發現到處都缺貨，醫院志工也說櫃台剩下1片口罩，但她和老公兩人需要2片才夠，「在我放棄說出要取消掛號後，幸運的事發生了！」

請繼續往下閱讀...

▲現在進入醫院還是要戴口罩。（示意圖／資料照）



旁邊一名陌生女子聽到他們對話，主動上前拿出自己的1片口罩並表示，「我這裡有，我給你們」，而且堅持不拿原PO的錢，也幸好有這名女子的及時幫助，原PO才能順利趕上手術時間，「我不知道這位善良女孩在不在爆廢，但我只能用這樣的方式代表我的誠意告訴她，我們夫妻倆真的很感謝她。」

網友看完也感動留言，「 好人很多，上禮拜板橋做（坐）客運回台中，因為沒有口罩，好心的驗票小哥拿了一個給我，就甘心欸」、「我之前在台北車站也送給一個沒口罩無法進站的妹妹」、「我包包裡面也都有多放，最怕就是這種緊急情況」、「我上次也在醫院門口給一個阿姨，她說要給我2元。」

・卸妝同時保養