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陸日增8確診「北京2例本土」　官方：態勢完全可控

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▲▼北京、核酸檢測、檢疫、西城區。（圖／記者任以芳攝）

▲北京官方認為疫情防控情形，正往好的方向發展。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

據大陸國家衛健委今晨通報，7月4日0—24時，共新增確診病例8例，其中境外輸入病例6例（甘肅3例，天津1例，上海1例，四川1例），本土病例2例（均在北京），另新增無症狀感染者7例，均為境外輸入。

北京2例新增的本土疫情，均在豐台區，該區為此波北京疫情最早爆發點—新發地市場的所在地。

▲▼北京,賣場,搶菜,核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

▲北京疫情復發初期，來自新發地市場的生鮮產品均被封存下架。（圖／記者任以芳攝）

截至6月11日0時至7月4日24時，北京此波疫情已累計報告本地確診病例334例，仍在院治療324例，治愈出院10例；尚在觀察的無症狀感染者29例。

北京市政府發言人徐和建在5日召開的發布會上表示，北京已連續六天新增本地確診病例數保持在個位數，保持低位，治愈出院患者不斷增加。他說，首都疫情防控形勢持續「趨穩向好，態勢完全可控。」

但徐和建提到，目前還未到歡慶勝利的時候，仍不能掉以輕心，必須嚴之又嚴加強防控，特別是要加強重點人員的管理；要著力排查隱瞞新發地活動史、隱瞞密切接觸史、不遵守醫學觀察規定的人員，堵塞防控漏洞。

截至7月4日24時，據大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，中國大陸現有確診病例403例（其中重症病例6例），累計治愈出院病例78516例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83553例，現有疑似病例7例。

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