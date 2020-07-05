Facebook陷個資外洩風波　5000家開發商可取得用戶資料

▲Facebook 陷用戶個資外洩風波，不過隨即對該問題進行修復，並展開內部調查。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

Facebook（臉書）近期再度陷入個資外洩風波，初步估計約有5,000家第三方應用程式開發商，在未取得用戶授權的情況下，不當分享給外部APP開發商，進而存取用戶個資，臉書隨即對該問題進行修復，後續將展開內部調查。

臉書平台合作夥伴副總裁Konstantinos Papamiltiadis在官網發布聲明指出，2014年臉書提供用戶登入平台第三方應用程式時，可決定授權哪些非公開資訊，包括生日、電子郵件等，隨後又在2018年，若系統判斷用戶過去90天都沒有使用過該APP，將主動取消任何更新的新資訊。

不過，近期臉書發現，在某些情況下，仍有APP持續收到先前用戶授權分享的個資，即使過去90天內都未使用該APP，也會遭到第三方應用程式不當存取。

從近幾個月提供的數據來看，臉書初步估計，約有5,000名開發廠商仍可取得用戶的個資，包括語言、性別等。臉書也提及，找到問題後便著手修復該問題，後續將進行內部調查。

為挽救該項個資外洩漏洞，臉書近期發布該平台的最新隱私政策與開發商條款，要求第三方應用程式開發商須了解確保用戶的隱私，並對開發商提出新政策，日後未經取得用戶同意授權的情況下，不得將其個資分享到外面，若開發商已停止該產品服務，也必須刪除用戶個資權限，加強隱私權保護。