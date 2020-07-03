運用科技APP手機地圖　Line@山老鼠雷達站即時平台更增效率

▲ 山林巡守隊參與座談討論如何運用手機APP來提升森林巡護通報技術。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東林區管理處知本工作站於日前辦理109年度「社區林業計畫-森林保護篇」座談會，邀請卑南鄉利嘉社區發展協會、卑南鄉溫泉社區發展協會、卡大地布文化發展協會、射馬干青年文化發展協會等6個參與山林巡護工作的社區組織及內政部警政署保安警察第7總隊第9大隊台東分隊(森林警察)與會，共同討論山林巡護的目標及如何運用手機APP來提升森林巡護通報技術。

▲ 戶外手機地圖定位操作。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 森林巡護通報手機地圖操作介面(Oruxmaps APP) 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

目前科技日新月異、人手一機的情況下，林務局設立Line@山老鼠雷達站的回報平台群組，讓在山林間活動的民眾如果發現有盜伐採的情資時可以即時通報，運用民眾常用通訊軟體，讓通報者可以提供即時的照片或坐標資料，同時也保護通報者的隱私。另座談會中也教導大家如何使用可紀錄軌跡的Oruxmaps APP，讓社區巡守隊員們可以運用APP，紀錄平常巡護的軌跡及照片，並回報巡護狀況，有助於在山區巡護時的安全，減少迷途事件發生。

林務局知本工作站為了加強森林巡護量能並有效遏止盜伐案件發生，在「愛林、護林、保林」理念下，藉由社區及在地部落居民協助執行森林保護及查緝取締盜伐案件等工作，以落實林務局積極推動森林經營及維護國土安全等重要政策目標，希望藉由公私協力結合部落居民的力量，共同合作守護山林。

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