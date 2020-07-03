影／臉書認識到結婚！翻舊照驚呆「我們幼兒園同班」...那個很恰的女生變老婆

記者周亭瑋／綜合報導

「你們相信緣份這東西嗎？」一名女網友7年前與老公透過臉書認識，後來又在北部碰到，感情進一步昇華，交往2年多後步入禮堂；有趣的是，他們在聊天翻舊照時，赫然發現彼此是幼兒園同學，還一起出現在全體大合照中。

▲兩人竟是幼兒園同學。（圖／Annie授權引用）

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Annie向《ETtoday新聞雲》記者提到，當年是老公（信哥）主動加她臉書好友，而兩人都不是用本名，也不知對方是誰，後來他們在北部相遇，進而發展出一段感情，現在夫妻倆結婚4年了，孩子今年10月正好滿4歲。

Annie笑說，有一回看到信哥po了張他們村莊熱鬧的照片，感覺特別熟悉，而且敘述的「那些人」，和她的好朋友、親哥哥高度吻合，接著對方又提到一個很恰的女生，在一段問答後，她恍然大悟直呼，「那個人就是我，當時他快嚇死了，就這樣一直聊下去。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原來他們倆是幼兒園同學，國小則在隔壁班，後來信哥五年級從嘉義轉學到台南，他們也就再沒遇到了，不過兩人紛紛到北部發展，竟神奇地再續前緣。

Annie也上「爆廢公社二館」分享夫妻倆奇妙的故事，引來近萬人回響，網友們不禁笑回，「命中注定...好浪漫」、「我也快去翻翻我的畢業記念冊」、「我和老公談戀愛時，無意間發現我的國小同學是他的堂弟。我們結婚之後，老公的另一個堂弟要跟我的高中同學結婚」、「太酷了吧」、「我也來找看看我幼兒園同學好了，有誰是83-84年出生，幼稚兒讀斗六兒皇宮，畢業於鳳梨班的嗎」、「我女友是高職同學的姐姐，同學10多年前結婚時有見過面，但沒印象」。

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