曝北京將派300武警駐港　共同社：加強香港人的心理壓力

▲香港爆發反修例示威時，中共武警部隊集結在深圳操演。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

因應香港特別行政區《國安法》通過實施，日本《共同社》北京分社4日深夜引述內部消息指，北京計畫派遣200到300人組成的中國武警部隊，以「觀察員」身分常駐香港。

報導提到，根據香港《基本法》規定，特區政府在必要時，可向中央人民政府請求駐軍協助維持社會治安。但若中共中央派出應對暴動等事件的武警常駐，會進一步加強香港市民的心理壓力、削弱《基本法》。

▲反對港版國安法的香港市民上街，與警方發生衝突。（圖／路透社）

根據港區《國安法》內容，明定將成立國家安全公署，負責監督、指導、協調、支持特區政府履行維護國家安全的職責；中國國務院日前任命鄭雁雄為國家安全公署署長，中聯辦警聯部部長李江舟，及孫青野為國安公署副署長。

《共同社》報導還引述日本政府消息稱，日本官方認為，若響應美國一同對中國實施制裁，會導致中日關係惡化，影響日本經濟，因此日本政府決定，在制裁中國方面與美國保持距離。

但該文也提到，日本政府不會完全排除對華制裁的可能，包括限制中方官員發放簽證等措施，均正在繼續研究當中。

中國國務委員、公安部長趙克志昨在主持召開的公安部黨委（擴大）會議上，重申中央將全力支持配合駐港國家安全公署各項工作，全力指導支持香港警隊止暴制亂，以維護國家安全和香港長治久安，確保一國兩制事業行穩致遠。

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