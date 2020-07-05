　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

曝北京將派300武警駐港　共同社：加強香港人的心理壓力

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武警部隊集結在深圳操演。（圖／路透）

▲香港爆發反修例示威時，中共武警部隊集結在深圳操演。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

因應香港特別行政區《國安法》通過實施，日本《共同社》北京分社4日深夜引述內部消息指，北京計畫派遣200到300人組成的中國武警部隊，以「觀察員」身分常駐香港。

報導提到，根據香港《基本法》規定，特區政府在必要時，可向中央人民政府請求駐軍協助維持社會治安。但若中共中央派出應對暴動等事件的武警常駐，會進一步加強香港市民的心理壓力、削弱《基本法》。

▲香港6/9遊行。（圖／路透社）

▲反對港版國安法的香港市民上街，與警方發生衝突。（圖／路透社）

根據港區《國安法》內容，明定將成立國家安全公署，負責監督、指導、協調、支持特區政府履行維護國家安全的職責；中國國務院日前任命鄭雁雄為國家安全公署署長，中聯辦警聯部部長李江舟，及孫青野為國安公署副署長。

《共同社》報導還引述日本政府消息稱，日本官方認為，若響應美國一同對中國實施制裁，會導致中日關係惡化，影響日本經濟，因此日本政府決定，在制裁中國方面與美國保持距離。

但該文也提到，日本政府不會完全排除對華制裁的可能，包括限制中方官員發放簽證等措施，均正在繼續研究當中。

中國國務委員、公安部長趙克志昨在主持召開的公安部黨委（擴大）會議上，重申中央將全力支持配合駐港國家安全公署各項工作，全力指導支持香港警隊止暴制亂，以維護國家安全和香港長治久安，確保一國兩制事業行穩致遠。

►「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
挺韓正妹轟三倍券「折騰老百姓」　網讚爆狂轉發…王浩宇酸：又帶
30歲吃播主腦出血亡！大魚大肉「血脂狂飆」　妻淚：很多打賞人
花博公園動漫展coser沒穿內褲！　掀裙裸下體吸圍拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港版國安法被批「未經立法會」　林鄭月娥：癡人說夢

國務院港澳辦：人大可繼續為香港制訂國安法律

香港圖書館下架黃之鋒著作！　書店仍售政治書「光復香港」被遮蓋

曝北京將派300武警駐港　共同社：加強香港人的心理壓力

30歲吃播主腦出血死亡！半年大魚大肉「血脂狂飆」　妻淚：很多打賞人卻沒了

陸日增8確診「北京2例本土」　官方：態勢完全可控

豬流感風險　中國疾控中心證實：「偶可感染人類」、尚無人傳人

洪災爆發被圍困！孕婦躺輪胎「2公尺水上」產男嬰　暖心一幕網泛淚

台青西遊記／北工大「二刀流」連庭瑋　九局下的「棒球人生」拚進延長賽

共同社：北京擬派300名武警　觀察員名義常駐香港

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

金旻奎《漫撕男女》油膩開撩金度延　她快被逼瘋…主動獻吻阻止他！

「奇蹟小榕樹」緊黏門縫求生...　車主幫開FB：長大車子就送它！

轎車路口等停紅燈被撞到路中央　再遭聯結車爆頭...他驚險逃死劫

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

港版國安法被批「未經立法會」　林鄭月娥：癡人說夢

國務院港澳辦：人大可繼續為香港制訂國安法律

香港圖書館下架黃之鋒著作！　書店仍售政治書「光復香港」被遮蓋

曝北京將派300武警駐港　共同社：加強香港人的心理壓力

30歲吃播主腦出血死亡！半年大魚大肉「血脂狂飆」　妻淚：很多打賞人卻沒了

陸日增8確診「北京2例本土」　官方：態勢完全可控

豬流感風險　中國疾控中心證實：「偶可感染人類」、尚無人傳人

洪災爆發被圍困！孕婦躺輪胎「2公尺水上」產男嬰　暖心一幕網泛淚

台青西遊記／北工大「二刀流」連庭瑋　九局下的「棒球人生」拚進延長賽

共同社：北京擬派300名武警　觀察員名義常駐香港

買遊戲點數不可能見到面　南警破除假援交詐騙迷思

環狀線營運不如預期擬收回經營權　侯友宜：新北要有勇氣承擔

新iOS 14有支援更新！　iPhone 6S「意外流暢」再戰一年

林子偉、張育成分享大聯盟防疫新設施　觀眾席成重訓室

快訊／北市槽車撞破汙水處理廠管線　「濃厚瓦斯味蔓延」急疏散

小貓睡相「太安詳」嚇壞奴才　她心疼：大概流浪太累了

導航迷路受困台南山區　白河警燃狼煙救援成功！

狼師性侵國中男生！停聘期間還去兼差　教育局：列不適任教師終身不得錄用

楊冪33歲「崩壞照瘋傳」機場被拍真實狀態！　前夫劉愷威近況曝…網驚超羨慕

單日新增400例！西班牙加泰隆尼亞、澳洲墨爾本「再封城」！

大陸熱門新聞

老奶奶裝冷氣越吹越熱　鄰居多年後揭真相

30歲吃播主死亡！心酸原因曝

帶行李「呆坐街頭10天」　正妹淚：我在等男友

落跑吃拉麵！她被確診204人要隔離

她爽嫁上海富二代當貴婦…3個月後慘死

洪水沖毀張家界小學　官方說話了

被洪水圍困！孕婦2公尺水上產男嬰

奴才狂PO貓主子「霸氣美照」 下秒被逮捕！

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

富二代娶嬌妻！3個月後捅死再焚屍

豬流感　陸疾控中心：偶可感染人

高三生「廁所偷拍女同學」被抓包　回家後30F跳下亡

貴州大山傳詭異聲！居民：是龍的呻吟！

更多熱門

相關新聞

陸日增8確診「北京2例本土」

陸日增8確診「北京2例本土」

據大陸國家衛健委今晨通報，7月4日0—24時，共新增確診病例8例，其中境外輸入病例6例（甘肅3例，天津1例，上海1例，四川1例），本土病例2例（均在北京），另新增無症狀感染者7例，均為境外輸入。

靜岡倉庫深夜火災　4警消驚爆失聯

靜岡倉庫深夜火災　4警消驚爆失聯

九州暴雨！熊本5死16人心肺停止

九州暴雨！熊本5死16人心肺停止

中美南海拚肌肉！美海軍：2航母參與軍演

中美南海拚肌肉！美海軍：2航母參與軍演

共同社：北京擬派武警常駐香港

共同社：北京擬派武警常駐香港

關鍵字：

港版國安法習近平北京人大人大常委會香港中國日本港區國安法香港特別行政區一國兩制共同社

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇凌晨宣告不治

實況主Reckful自殺身亡

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

200萬車位月租才6000！網打槍：傻子才用租的

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

被智珉道歉文激怒！珉娥：叫我走正道，還帶男人回宿舍

房思琪翻版　新北衛生局女員工墜亡

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

快訊／智珉退出AOA！活動無限期中斷

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

更多

最夯影音

更多
任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD
婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面