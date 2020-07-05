「我在等你回來親親我…」孩子們盼爸爸快回來！陸戰隊2官兵尚未脫險

記者洪靖宜／高雄報導

海軍陸戰隊99旅步二營3日上午於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，疑因海象突變，導致「特戰突擊橡皮艇」翻覆，艇上7名士官兵全數落海，其中陸戰隊蔡博宇上兵於5日0點36分，家屬同意放棄急救，宣告死亡，另2名官兵仍尚未脫離險境，而34歲中士阿瑪勒．道卡度的小孩們也寫下祈福卡「爸爸加油」、「我在等你回來親親我、抱抱我」。

▲中士阿瑪勒．道卡都孩子們寫下祈福卡 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這起意外發生時，艇上7名士官兵全數落海，其中3人命危，海總左營分院裝上葉克膜全力搶救。其中蔡博宇上兵於5日0點36分，家屬同意放棄急救，宣告死亡。

另外，36歲上士陳志榮、34歲中士阿瑪勒．道卡度兩人目前裝上葉克膜搶救，據了解，尚未脫離險境，生命跡象不穩定，而阿瑪勒．道卡度的4名幼小子女寫祈福卡為他加油，呼喚「爸爸要很快回來抱抱我們」。

▲中士阿瑪勒．道卡都妻子也寫下卡片，盼為先生打氣 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

阿瑪勒．道卡度的姐夫於臉書PO文為他集氣，同時也張貼4個孩子們及妻子的祈福卡，孩子們寫下「爸爸加油，希望您的傷口可以很快好，你要很快回來抱抱我們」、「我在等你回來親親我、抱抱我、等你回來看我唱歌跳舞，你要快快好起來喔！」、「親愛的爸爸，為了我們你要加油，早日康復，為了你我們會乖乖聽話」。妻子也寫下「拜託你拿出過人的意志力，對抗這次難關，我們等你回來啊。」