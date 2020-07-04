逼睡同床「雇主每天摸胸morning call」　女看護遭猥褻16次…崩潰寫紙條求救

▲印籍女子伊娜（化名）在魏男家擔任看護，未料卻遭猥褻、性騷至少16次。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

印尼籍女子伊娜（化名）在魏姓男子家擔任看護，負責照顧魏男肢障的父親，但卻時常遭雇主猥褻，她痛訴，先前魏父住院時，自己不僅被要求與魏男同睡一張陪病床，且每次魏男還都會以「叫她起床」為由，用手撥弄她胸部及下體。猥褻事件曝光，法院審結依妨害性自主等罪，判魏男有期徒刑1年10月。可上訴。

伊娜2018年2月13日起受魏男聘僱，負責照顧斷腿的魏父，怎料工作才到第5天，一日她送水果上樓時，就遭魏男從背後襲臀性騷。

伊娜再控訴，同年月21日魏父因病入院，她陪同照顧的這18天，除了被魏男強迫共睡一張陪病床外，更恐怖的是，魏男總會趁她不注意或入睡之際，伸手來回撫摸她臀部、大腿，又或者以用手撥弄她胸部、下體私密處，理由僅是「要叫她起床」或「阿公（魏父）要尿尿」。

短短十多天下來，伊娜總計被猥褻16次，當時既害怕又無助的她，手機還被魏男沒收，最後因實在忍無可忍，她鼓起勇氣寫下紙條，向醫院內的同鄉求救，再透過同鄉幫忙翻譯，轉達讓護理長知道，事件因此曝光。

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法庭上，魏男矢口否認犯行，表示一切都是伊娜片面之詞，無其他證據輔助。但士林地院審理時，伊娜的同鄉及醫院護理長都到庭作證，法官勘驗多方說詞後，考量魏男目前仍須扶養3位在學子女及照顧母親，審結依乘機猥褻共16罪及性騷擾防治法共2罪，合計判他有期徒刑1年10月。全案仍可上訴。

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