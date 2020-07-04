偷錄激戰過程…博士藥師疑女友結新歡「恐嚇外流」！她大崩潰：要殺我對吧

▲李姓藥劑師因懷疑遭背叛，向女友恐嚇揚言要散佈2人性愛影片，嚇的女子急衝警局報案。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者徐愷昕／新北地院

李姓藥劑師2019年間在住處竊錄下與女友性愛的過程，後來因懷疑對方背著他另尋新歡，一氣之下竟揚言散佈影片，甚至傳送槍枝照片給女方，暗示要她吃子彈。女子受恫嚇後相當驚恐，遂趕緊至警局報案。法院審理完依竊錄非公開活動罪及恐嚇危害安全罪，處李男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

自稱博士畢業、在新北開藥局的李姓藥劑師，2019年1月14日晚間7點多在沒有經過女友的同意下，使用手錶式針孔攝影機竊錄2人的性愛過程，同年2月15日起，李男因認為女友與其他男性交往過於密切，醋意大發下，竟傳送先前竊錄的性愛片給女方，並寫下「我本來想放下了是你逼我的」、「愛之深恨之深」、「男人最痛恨的就是背叛」等字句，揚言要將影像散佈出去。

當時，李男還特別向女友強調自己有2隻手槍，以隱喻方式問她要吃花生（子彈）還是芭樂（手榴彈），又或者將女友的自拍照加工後，傳訊再嗆聲「我等你很久了」、「我有錢，可發」等話。

受害女子看到這些內容後，驚恐回覆「你要殺我，對吧」，心生恐懼下趕緊至家中附近警局報案，後來警方也真的在李男家搜出具有殺傷力的空氣槍及相關性愛影片。

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法庭上李男否認犯行，他辯稱自己過去有提過要買攝影器材來拍攝，女方應該知情，且他們交往期間，每次性行為後他都會給女友錢，用意是希望2人得以重修舊好。但針對此說詞，受害女子均否認，她表示完全不知情與男友發生關係時有遭竊錄，更沒有對價性交一事。

新北地院審理時發現，女子得知遭錄性愛片的第一時間，立即以「我永遠恨你」、「你偷拍我」、「你根本不愛我」等文字回覆李男，可見她真的不知情。法官認為，李男面對感情問題本應理性處理，但他卻做出這些脫序行為，甚至恐嚇女友，行為實在不可取，審結依竊錄非公開活動罪及恐嚇危害安全罪，處他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

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