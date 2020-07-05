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台鐵族注意！「雙北3車站」更新道岔工程　14列次將延誤5~15分鐘

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▲▼台鐵族注意！雙北3車站更新道岔工程，14列次將延誤5~15分鐘。（圖／台鐵提供）

▲板橋、台北及萬華站自7/22起陸續進行更新道岔施工作業，14列次將延誤5~15分鐘。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵族注意！板橋、台北及萬華站自7/22起至明年1/22將陸續進行更新道岔施工作業，工程期間預計影響14列次，各列車約延誤5~15分鐘。

為提升軌道安全及旅客乘車穩定舒適度，交通部推動「鐵路行車安全改善六年計畫」內規畫將全省的「木枕」型道岔全面更換為更耐用的「PC枕」型道岔，其中板橋站、台北站及萬華站等3站，預計自109年7月22日起至110年1月22日依序更換為PC枕型道岔。

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▲▼台鐵族注意！雙北3車站更新道岔工程，14列次將延誤5~15分鐘。（圖／台鐵提供）

▲雙北3車站更新道岔工程，14列次將延誤5~15分鐘。（圖／台鐵提供）

板橋站、台北站及萬華站等3站施工日期及受影響列車資訊：

「板橋站」更新道岔工程：期間為109年7月22日起至9月18日止，共計4列次，各列次約延誤5至15分鐘。

「台北站」更新道岔工程：期間為109年9月22日起至12月15日止，共計5列次，各列次約延誤5至10分鐘。

「萬華站」更新道岔工程：期間為109年12月22日起至110年1月22日止，共計5列次，各列次約延誤5至10分鐘。

▲▼台鐵族注意！雙北3車站更新道岔工程，14列次將延誤5~15分鐘。（圖／台鐵提供）

▲交通部推動「鐵路行車安全改善六年計畫」內規畫將全省的「木枕」型道岔全面更換為更耐用的「PC枕」型道岔。（圖／台鐵提供）

台鐵表示，因配合施工作業，工程期間預計影響共計14列次，各列車約延誤5分鐘至15分鐘，提醒旅客，乘車前可至交通部台灣鐵路管理局官方網站（網址：http://www.railway.gov.tw/tw/index.html）、台鐵e訂通APP查詢列車延誤資訊，或留意車站公告，便於預作安排行程，各車站亦會加強播音告知資訊，對於造成旅客不便，台鐵深致歉意。

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