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才還完3億元⋯台鐵又欠加班費！工會爆「人力到位、預算不足」

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▲▼台鐵,車站,旅客,觀光,觀光客,國旅。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵又欠員工加班費。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新版《勞基法》修正案2016年12月23日正式上路，交通部台鐵局去年卻因新法實施影響，積欠員工9個月的加班費，共3億元，與工會協調後才陸續發放。不料又傳出台鐵未給加班費狀況，台鐵企業工會表示，由於台鐵增加人力，預算卻不足，因此部分人員5月的加班費尚未給付，目前正與台鐵局討論中。

台鐵局去年被爆出，在勞基法舊法交替新法的9個月間，台鐵勞資雙方對於周六是否為休息日產生認知差距，勞方認為周六是休息日，台鐵卻認為休息日依輪班可挪移，周六上班只補發1日加班費，未用前2小時1.33倍、後6小時1.66倍計算。

請繼續往下閱讀...

台鐵工會指出，每人每月少拿8000元，乘上9個月為7萬2000元，積欠人數約4000人，等於台鐵欠下2億8800萬元加班費。經協調後，台鐵已陸續發放欠款。

▲▼台鐵,車站,旅客,觀光,觀光客,國旅。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵去年被爆出積欠9個月加班費，勞資協商後才陸續發還。（圖／記者李宜秦攝）

然而近日又傳出類似事件，台鐵企業工會文宣組長吳長智表示，由於台鐵日前增加人力，但預算沒有跟著增加，因此「人力到位、預算不夠」，導致運務人員5月的加班費尚未給付。

吳長智表示，今日將與台鐵局商討，他強調「做了就會給錢」，還沒拿到加班費的同仁不需擔心，他說，原本5月加班費應是6月底發放，6月4日時工會也有與台鐵討論此問題。

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