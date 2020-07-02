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台鐵台中站商場9月試營運！「美食街、主題餐廳」通通年底開幕

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▲▼台鐵台中站東海大學建築系畢展。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵局推動「臺中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」促參案。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局推動「臺中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」促參案，臺中車站新站商場預計今年9月部分空間試營運，12月開幕，規劃美食街、伴手禮、主題餐廳、便利商店等，呈現嶄新風貌。

台鐵局表示，今年創系60年的東海大學建築系，特別於臺中車站舊站舉辦畢業展，以「明日＿＿」為主題，即日起至7月5日展出，訴說畢業生們對未來的夢想，也寓意臺中車站即將展現新氣象。

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「臺中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」由德昌營造得標，成立特許公司「經典國際」負責規劃及營運，並命名為「臺中驛鐵道文化園區」，全案包括OT、ROT及BOT三種模式，具指標意義。

▲▼台鐵台中站東海大學建築系畢展。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵台中站東海大學建築系畢展。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵台中站東海大學建築系畢展。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵台中站東海大學建築系畢展。（圖／台鐵局提供，下同）

台鐵局指出，為迎接臺中車站的新里程碑，臺中驛鐵道文化園區特別舉辦保溫計畫，邀請東海大學建築系在臺中車站舊站舉行今年畢業展。臺中車站舊站為國定古蹟，建於1917年，已有百年歷史，其建築為仿西方文藝復興時代驛站風格，中央屋頂飾有華麗的鐘塔，相當醒目，在國際建築史上占有一席之地。

東海大學建築系的畢業展，共展出35位學生、70件作品，地點包括臺中車站舊站及第一月台，每日中午12時展至下午6時。學生運用空間區隔，巧妙運用舊站裡的售票口等既有空間，展出各式模型，模型中還可見到縮小版的臺中驛鐵道文化園區範圍；第一月台的展區則以布簾隔出獨立空間，透過電視螢幕播放影片，呈現學生5年來學習歷程的點點滴滴及老師的期勉。

東海大學建築系講師謝宗諺表示，希望透過臺中火車站舊站本身建築設計的話題性，將其空間作為無限想像的畢業題目集合地。加上站前人們往來聚集，形成一種公眾建設議題的公展，期待可以藉此營造空間與人們對話交流的機會，而非單向的展現。

▲▼台鐵台中站東海大學建築系畢展。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵台中站東海大學建築系畢展。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵台中站東海大學建築系畢展。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵台中站東海大學建築系畢展。（圖／台鐵局提供）

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