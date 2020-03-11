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酷航宣布4/25前停飛台北-首爾、札幌航班　中國大陸航班也延長停航

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▲▼酷航空服員與機組人員形象照。（圖／酷航提供）

▲酷航宣布暫停來往沙烏地阿拉伯吉達、南韓首爾及日本札幌的所有航班。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠病毒（COVlD-19）疫情影響，酷航宣布，暫停來往沙烏地阿拉伯吉達、南韓首爾及日本札幌的所有航班，並且延長暫停來往中國大陸的航班。

酷航指出，由於新型冠狀病毒疫情持續擴散，造成旅遊需求下降，因此暫停2020年3月9日至4月25日期間（皆含當日）來往台北及首爾（TR892及TR893）以及台北與札幌（TR896及TR897）的航班。

請繼續往下閱讀...

另外，由於目前沙烏地阿拉伯暫時停發「副朝覲」目的（umrah）之簽證，且暫停特定國家（包含新加坡）旅客入境，因此也暫停於2020年3月9日至4月25日間（皆含當日）來往沙烏地阿拉伯吉達的航班。

▲▼酷航限時推出「飛常酷」優惠 」。（圖／酷航提供）

▲酷航延長停航中國大陸，在4月25日前都停飛。（圖／酷航提供）

前一陣子酷航宣布暫停由2020年2月8日至3月28日期間，來往中國大陸的航班，現在將會延長至2020年4月25日（含當日）。

酷航表示，所有受影響的旅客，包含上述暫停航班為部分旅程的旅客，將會在30個工作天內，收到行程中未使用的部份的全額退款，無需額外辦理任何手續。若旅客之後仍想前往該目的地，可於酷航官網重新預訂航班暫停期之後出發的旅程。

因應疫情，酷航也推出安心預訂方案，提供旅客訂票後一次免費改期的選擇，適用於2020年3月10日至5月14日（皆含當日）期間預訂的新旅程，旅行日期不限。

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