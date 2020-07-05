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客人訂飲料指定1:00到！「早2分鐘送達」遭洗負評：不會再考慮　店員委屈哭

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲飲料店店員提早2～4分鐘送到，事後卻被客訴。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「心裡越想越不對……來這裡抱怨一下！」一位飲料店員工日前發文吐苦水，說有客人訂了飲料後，指定下午1點送到，他提前2～4分鐘送達，並到地址位置詢問是否有訂飲料。沒想到，事後他卻遭客訴，說因為公司午休沒人，指責原PO沒在指定時間送，「以後不會再考慮了」，讓男網友很委屈「難道這真的是我的問題嗎！？」

這位男網友在臉書《爆怨公社》說，他每次擔任外送工作時，都會替顧客著想，希望在對方指定到達的時間準時送達。這幾日遇到有客人要求下午1點送到，但因為地點距離飲料店有點距離，他在中午12點45分出發，抵達時大約12點56至58分，「為了怕遲到又怕客人等，就去送達地址裡面問說『有人訂飲料嗎？』。」

請繼續往下閱讀...

當時剛好有人來接應，說訂飲料的人在午休，就先替對方取飲料並付錢，原PO就把東西給接應的人，並在差不多1點交手，接著就回到店裡繼續工作。沒想到過一下，老闆突然打來電話，問外送時發生什麼事、為什麼有負評，說訂飲料的客人抗議再也不會考慮他們家的飲料。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲訂飲料的客人相當不滿直呼「以後不會再考慮了。」（圖／翻攝自爆怨公社）

還在忙碌的原PO完全一頭霧水，一邊趕緊跟老闆解釋外送經過，掛掉電話後趕緊到粉絲專頁查看，只見對方留下負評「實在是滿無言的，寫1:00到，飲料提早到，怎麼會說打電話小姐說要1點前到勒！明明公司午休沒人，以後不會在（再）考慮了……」

這讓男網友感到很難過，「我整個人超傻眼……心裡想……怎麼做個飲料店，擔心顧客沒辦法在準時時間喝到飲料，這樣也有我的事情……好難啊！」他也為老闆講話，「老闆沒有怪罪於我，也說我沒有錯，是客人的問題，不用放在心上。」

看到貼文後，其他人紛紛為原PO抱不平，「以後請他不要叫外送了～自己去買」、「提早送到也不行？難到要1點分秒不差送到嗎，又不是提早1個小時送到，真是無言」、「傻眼，客人叫外送自己應該考慮一下午休時間啊，像我們公司也有午休都直接叫1:30過後再送來」、「這種不賣剛好，省得找氣受」、「標準奧客耶！本來要去他評論下方留言的，可惜他刪了。」

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