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香港圖書館下架黃之鋒著作！　書店仍售政治書「光復香港」被遮蓋

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▲▼ 香港中央圖書館,香港圖書館 。（圖／香港公共圖書館官網）

▲香港中央圖書館。（圖／香港公共圖書館官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港特別行政區維護國家安全法》生效後，政府公共圖書館將陳雲、黃之鋒及陳淑莊的部份著作下架，工作人員表示，是因應法案而要檢視書籍內容。另外，旺角一家書店內，記錄反修例示威書籍的簡介中，「光復香港、時代革命」字眼被遮蓋。

據《香港01》報導，香港公共圖書館於《港區國安法》生效後，陸續將部份敏感政治書籍下架，覆檢內容是否違法，包括陳雲的《香港城邦論》、黃之鋒的《我不是英雄》、陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》等9本書。

▲▼黃之鋒。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃之鋒書被香港公共圖書館下架。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，在旺角和銅鑼灣的樓上書店巡視發現，涉及政治及社會運動的書籍仍有出售，部份熱賣書籍放置在最當眼位置，不時有讀者翻看及購買，非常受歡迎。被圖書館下架、陳雲的《香港遺民論》及《香港保衛戰》仍在部份樓上書店有售；《香港城邦論》和黃之鋒、陳淑莊的書籍則未能找到，有職員解釋是書籍較舊和較少再版。

不過在旺角其中一間書店中發現，一本由基督教中福教會出版的相集《暴政下的抗爭》，封底簡介中的「光復香港、時代革命」字句，就被貼紙遮蓋。

書店是否對繼續出售這類書籍有顧慮呢？田園書屋職員說，《國安法》生效後，會對店內的書籍所編寫的內容多加留意，目前仍會出售陳雲的著作，未有考慮下架，也無計劃停售其他涉及政治的書籍。有其他書店負責人表示，目前不便說太多，作為書局需要低調。

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