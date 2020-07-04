香港國安委全員就位！　駱惠寧任顧問「身兼三職」藏深意

▲駱惠寧。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

《香港特別行政區維護國家安全法》生效後，香港維護國家安全主要機構已全員就位，其中國安事務顧問由現任中聯辦主任駱惠寧擔任，而這人事佈局背後其實暗藏深意。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，身兼三職的駱惠寧可以更好加強香港特區與中央之間的聯繫。

大陸國務院3日任命駱惠寧為香港國家安全委員會「國家安全事務顧問」，任命鄭雁雄為署長，任命李江舟、孫青野為副署長。同日，香港特首林鄭月娥任命劉賜蕙為香港警務處副處長（國家安全），至此香港維護國家安全主要機構已全員就位。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，在這一人事安排下，駱惠寧將同時身兼三個職位，分別是中聯辦主任、港澳辦副主任及國安委顧問，「這意味著顧問角色在香港特區國安委中直接代表中央立場的色彩更濃，更能發揮出其在國安事務中監督、指導及協助的作用，也將有力促進中央和特區在維護國家安全工作上的聯繫和協調。」

▲ 香港現任中聯辦主任駱惠寧。（圖／路透社）

據《香港01》報導，香港時政評論員鄧飛則認為，「顧問」在名義上可大可小，中聯辦主任足夠高職級，其兼任港府國安委事務顧問意味著這一職位的重要性有了清晰的定位。

此次安排也顯示出涉港職務任免的連續性。南開大學台港澳研究中心執行主任李曉兵表示，「這一安排可避免香港再多出一位代表中央的官員，造成權力的分散化，中聯辦主任直接兼任更符合特區現實，且中聯辦主任更瞭解中央基本政治判斷，也熟悉本地事務，能同時兼顧中央和特區，兼顧治理與對外開展工作要求，從業務角度來說，也是恰當人選。」

▲ 鄭雁雄處理過大規模群體性事件。（圖／翻攝自微博）

另外，駐港國安公署署長則由鄭雁雄擔任，57歲的他此前為廣東省委常委、秘書長，曾擔任人民日報社華南分社副秘書長、廣東省委政策研究室副主任等職務。

香港中國學術研究院研究部主任呂祥指出，鄭雁雄處理過大規模群體性事件，同時懂粵語，對粵港的聯繫、統戰、宣傳各方面均有較豐富經驗，「我認為這是中央任命他為駐港國安公署負責人的一個重要考慮。」

獲任駐港國安公署副署長的李江舟今年52歲，曾擔任公安部港澳臺辦主任，並於2016年12月起擔任公安部駐香港中聯辦警務聯絡部部長至今。目前尚未有孫青野的公開資訊，外界猜測他可能來自國家安全機關。

對於駐港國安公署的人事安排，劉兆佳認為，來自廣東的幹部更熟悉香港情況，這一安排同時意味著未來在維護國家安全的工作上，粵港澳合作將成為重中之重；從國安委顧問和駐港國安公署的人事安排中也可以看出，兩個機構之間的關係將是相互支持、密切溝通聯繫，必要時將採取聯合行動，且特區國安委在公署對某些案件行使管轄權時會予以協助。

田飛龍分析認為，駐港國安公署「一正兩副」，兩位業務部門出身的副署長分別處理情報及其他專業性工作，這樣的分工顯示出公署既政治上過硬，社會公共關係和業務能力條件也滿足要求，更均衡合理。

劉兆佳表示，中央在國安法生效後第三天即作出人事任命透露出三方面資訊：一反映出中央落實去年十月四中全會決定的決心；二說明中央對解決香港國安問題已早有周詳部署，並非臨時起意；三表示中央希望國安法能儘快落實，以儘早顯示出震懾作用。