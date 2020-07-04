　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民法官制惹議　總統府：陪審、參審爭議非重點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲總統府發言人張惇涵。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲總統府發言人張惇涵。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院臨時會排訂「國民參與刑事審判法」草案，欲引進國民法官參與刑事審判，不過此舉引發部分團體反對，其中，中華人權協會認為法案有缺陷，因此在立院門口靜坐抗議。對此，總統府發言人張惇涵4日表示，推動「國民法官制」重點不是陪審與參審的爭議，而是藉由「人民的參與」結合「法官的專業」，讓司法審判更公開透明。

立法院臨時會3日歷時9小時協商「國民參與刑事審判法」草案，但朝野立委對於是用案件範圍、國民法官年齡等條文未取得共識，且也有70多條文尚未討論，6日將繼續協商；而同日，包括台灣社、台教會、李登輝民主協會等10多個本土社團發聯合聲明，呼籲立法院臨時會不應草率通過「參審制」，排除「陪審制」。

對此，張惇涵表示，政府推動的「國民法官制」，重點不是陪審與參審的爭議，而是人民如何參與審判。「國民法官制」是藉由「人民的參與」，同時結合「法官的專業」，不僅讓司法審判更加公開透明、判決能更加公平，也讓審判不會偏離社會的情感，一旦立法通過開始實施，相信台灣的司法會進入新的階段。

張惇涵認為，該法案是司法改革重要的一步，盼朝野政黨能理性討論，共同為社會所期待的司法改革努力。

另外，中華人權協會認為該法案有三大缺陷：

一. 被告沒選擇權，國民強迫中奬的參審：
司法院版本的《國民參與刑事審判法》，所適用的對象，原則上是最輕本刑10年以上的重罪。對於涉犯如此重罪被告的審判程序，司法院竟拿被告的生命與自由作為實驗品，剝奪被告選擇由職業法官單獨審判，或是由人民共同參與審判的選擇權，嚴重戕害被告受憲法保障的訴訟權；甚且玩弄話術，隠蔽對國民而言，參與審判乃是強迫中奬的義務而非賦權，把法官審判的義務變為國民之義務，憲法依據何在？

二. 缺乏共識，沒有配套的司改恐成公審：
如同各界所共知，對於刑事重罪案件是否要排除職業法官單獨審理，採行由一般素人共同參與審判，不論社會大眾或司法社群，對此都還沒有達成共識。在社群媒體如此發達的環境下，如果沒有一套排除訊息汙染以至先入為主的制度，國民參與刑事審判，恐將變質為人民公審。此外，對於人民參與刑事審判制度，各界更尚有主張參審制、陪審制或雙軌並行的重大分歧。因此，在社會缺乏共識的情況下，實不宜貿然通過司法院版本的《國民參與刑事審判法》。

三. 倉促通過，權責不明的立法反成災難：
司法改革固然是人民衷心所期待，但司法改革不能拿無辜的被告當實驗品，也不應無所本的加重人民負擔，司法院版本《國民參與刑事審判法》也未解決法官及參審國民間分工及避免相互干擾的難題，將來法官不足依然，國民參與淪於背書，如果此次司改再失敗，恐導致人民對司法絕望，司改二字再也無人靦於啓齒。因此我們認為，社會各界及司法院應該暫時停下腳步，仔細聆聽眾議，廣納各方意見，暫停草率立法，這才是真正支持司法改革。

社團法人中華人權協會理事長 高思博
名譽理事長 李永然
名譽理事長 高育仁
名譽理事長 蘇友辰
副理事長 查重傳
副理事長 吳威志
常務理事 李復甸
常務理事 陳鄭權
常務理事 魏憶龍
常務理事 周志杰

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
遭爆離婚「刪光老公放閃照」　趙薇首回應！
趙薇爆離婚！　富豪老公放閃照全刪光…嫁豪門陷欠債8億風波
10小時前才向女友求婚！電玩實況主輕生亡　享年31歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

受疫情衝擊　內政部擬將數位身分證延至明年換發

國民法官制惹議　總統府：陪審、參審爭議非重點

「伊親像阮厝邊吔囝仔」數萬民眾陪文燦　淚送「阿母」人生最後一程

共機7月首度擾台 ！空軍證實：闖入我西南空域遭廣播驅離

羅智強酸重啟駐關島辦事處「好棒棒」：當年是哪個豬頭部長關閉的？

倒數42天！江啟臣率立委議員衝基本盤　李眉蓁：高雄這一戰不是玩假的

國民法官制惹議　台派社團反對臨時會處理草率上路

國台辦嗆驅逐記者後果自負　民進黨：不懂新聞自由還敢說三道四

宜蘭第一起！中華村長同意採礦　村民怒投罷免257票成功罷免

英放寬「台人入境管制」　政府高層曝：下一波「對台鬆綁」是這2國…

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

李玉璽「玩遊戲好強」得意到挑釁KID XD　黃隊一片喝采...黃鴻升喊他小寶貝

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

蔡桃貴2歲生日...蔡阿嘎砸百萬慶生　包下捷運站辦主題展「持續7個月」

《佛瑞德遊記》蔡哥的脫單之旅！ 拜師Fred真的沒問題嗎？Feat.蔡哥

金秀賢腹肌徐睿知摸到最後一秒　大雨中為她披外套..心動的開始❤️

學主人做瑜珈、聽指令秒「融化」　超狂3D動畫師把寶可夢融入日常

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

受疫情衝擊　內政部擬將數位身分證延至明年換發

國民法官制惹議　總統府：陪審、參審爭議非重點

「伊親像阮厝邊吔囝仔」數萬民眾陪文燦　淚送「阿母」人生最後一程

共機7月首度擾台 ！空軍證實：闖入我西南空域遭廣播驅離

羅智強酸重啟駐關島辦事處「好棒棒」：當年是哪個豬頭部長關閉的？

倒數42天！江啟臣率立委議員衝基本盤　李眉蓁：高雄這一戰不是玩假的

國民法官制惹議　台派社團反對臨時會處理草率上路

國台辦嗆驅逐記者後果自負　民進黨：不懂新聞自由還敢說三道四

宜蘭第一起！中華村長同意採礦　村民怒投罷免257票成功罷免

英放寬「台人入境管制」　政府高層曝：下一波「對台鬆綁」是這2國…

中職／減低三振率　王詩聰：選球要更仔細

疫情下催生公衛師法　陳時中：公共衛生是國力的表現

獨／跑酒店亂喇！他舌頭驚見「爛肉大峽谷」　中鏢菜花8個月…醫傻眼：變癌症了

受疫情衝擊　內政部擬將數位身分證延至明年換發

不斷更新／統一錯失滿壘反攻　5局兄弟5比2統一

床沒靠牆=沒依靠！4種臥房擺設「桃花受阻了」超NG　命理老師曝光化解法

中職／王建民開球　劉柏君：閉著眼睛喊好球

趙薇遭傳離婚首回應！　刪光「老公放閃照」網瘋猜12年豪門婚變

不斷更新／樂天猛攻3分　前5局6比3領先富邦

近10年最難！指考數甲超變化　補教師：修過大一微積分才會答題

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

中華村長同意採礦　村民257票罷免

侯友宜「自己捷運自己營運」：已與北捷商討解約

15日才要實彈射擊魚雷！2艘靶船竟遭「提前擊沉」

宜蘭村長罷免投票湧人潮　147票可讓村長走人

東南衛視2記者違規！文化部說明了

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

張益贍改行Uber Eats外送　一週賺1萬5

東南衛視在台政論「通告費」曝！　唯一綠營來賓談賴清德被剪

鄭文燦母親今告別式！政商高層到場弔唁

張益贍開Uber外送粉專　蔡宜芳默默按讚

藍委爆北捷運熱像儀還是「看光光」

地下道填平又拆？韓粉批：高雄市怪現象

政府高層曝：下一波「對台鬆綁」是這2國

新北加碼！侯友宜推「500元三倍券換800元地方券」

更多熱門

相關新聞

王定宇、陳柏惟誤指助理是「黑衣人」

王定宇、陳柏惟誤指助理是「黑衣人」

國民黨團3日號召黨內立委下午在立法院正門抗議，基進黨立委陳柏惟及民進黨立委王定宇在臉書直批有「黑衣人」加入，立法院則立刻澄清並無此事。國民黨團總召林為洲諷刺，這就是標準的看到黑影就開槍，王定宇、陳柏惟當在立院看守的保六警察都是塑膠的？

王定宇回嗆國民黨「不知檢討」：釘鐵釘、敲鐵鎚的藍委該送哪裡？

王定宇回嗆國民黨「不知檢討」：釘鐵釘、敲鐵鎚的藍委該送哪裡？

國民黨遭疑動員「黑衣人」抗議　立法院：並無此事

國民黨遭疑動員「黑衣人」抗議　立法院：並無此事

王定宇批國民黨：錯以為立院是八大行業嗎

王定宇批國民黨：錯以為立院是八大行業嗎

柯建銘批國民黨：集體弱智化沈淪

柯建銘批國民黨：集體弱智化沈淪

關鍵字：

國民法官總統府張惇涵立法院國民參與刑事審判法

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

珉娥揭「在AOA被霸凌10年」

落跑吃拉麵！她被確診204人要隔離

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

太像亡妻！他竟性侵女兒：我已愛上她

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

未成年子女這樣領三倍券　可多1千元

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

快訊／KIMIKO結婚了！

72歲老翁拋妻養小三40年！死後兒女復仇「拖出棺材鞭屍」

20年「懷孕8次流產4次」淪生子機器！華夫人嫁豪門悲劇

更多

最夯影音

更多
佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD
伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

李玉璽「玩遊戲好強」得意到挑釁KID XD　黃隊一片喝采...黃鴻升喊他小寶貝

李玉璽「玩遊戲好強」得意到挑釁KID XD　黃隊一片喝采...黃鴻升喊他小寶貝

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面